Richard Sulík (Zdroj: Instagram/Filip Sulík)

Richard Sulík (57) mal obrovský dôvod na radosť! Vydávala sa jeho najstaršia dcéra Alexandra (31), ktorá pochádza z manželstva s Ivanou. K pomyselnému oltáru ju doviedol otec Richard, ktorý v svetlých nohaviciach, modrom saku, s klobúkom na hlave a slnečnými okuliarmi pripomínal tak trochu kovboja. Dcéru aj patrične vytancoval a sršal dobrou náladou. Bodaj by aj nie – Alexandra bola nádherná nevesta, počasie letnej svadbe vyšlo a podávali sa vynikajúce jedlá.

V slušivom obleku dorazil aj Filip (29), ktorý svojou kontroverznosťou robí neraz Sulíkovi vrásky na čele. Ďalšie dve deti – Huga (17) a Viktóriu (15) má Sulík so Sandrou. Na svadbe nechýbala ani politička Jana Bittó Cigániková, ktorá v statuse na Instagrame napísala:

Sulík vydával dcéru: Luxus, NÁDHERNÁ NEVESTA a Cigániková prvýkrát v živote ochutnala TOTO! (Zdroj: Instagram)

V červenej róbe a červenom klobúku bola neprehliadnuteľná. Pochválila sa aj tým, že na svadbe prvýkrát v živote ochutnala ustrice. Nezabudla však nielen z očí do očí, ale aj verejne na sociálnej sieti zaželať mladomanželom do spoločného života len to najlepšie:zablahoželala im z celého srdca.