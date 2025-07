V SaS im dochádza trpezlivosť: Gröhling vypenil pre správanie Sulíkovho syna Filipa! Odkaz pre bývalého šéfa

SaS má problémy so správaním syna Richarda Sulíka Filipa. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

BRATISLAVA – Servítku pred ústa si nedáva a dotýka sa to aj strany, ktorú jeho otec pred rokmi zakladal. SaS došla trpezlivosť so synom Richarda Sulíka. Filip Sulík patrí k pomerne známym tváram slovenského internetu, nie však v pozitívnom zmysle. Mnohí ho registrujú najmä skrz jeho kontroverzné až urážlivé výroky, s ktorými má SaS čím ďalej, tým väčšie problémy.

Šéfovi SaS Branislavovi Gröhlingovi došla s Filipom Sulíkom trpezlivosť a od svojho predchodcu chce, aby situáciu riešil. „Vyjadrenia Filipa Sulíka sú už dlhodobo za hranicou slušnosti a normálnosti. Bol som trpezlivý a nechával som na jeho otca, aby skúsil situáciu vyriešiť, namiesto toho sa to však len stupňuje a začína sa to týkať aj strany SaS, ktorej bol Richard Sulík predsedom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

„Urážky žien, umelcov a vlastne kohokoľvek sú pre mňa ako predsedu neakceptovateľné a nezlučiteľné s hodnotami strany, preto som vyzval Richarda Sulíka, aby sa od vyjadrení syna dištancoval. Nestalo sa tak a výzvy členov strany Sloboda a Solidarita, ale aj verejnosti, silnejú,“ dodal.

Na Gröhlingovu žiadosť nezareagoval nik iný, ako samotný Filip. Z rečí súčasného šéfa SaS si však očividne ťažkú hlavu nerobí. „Čo to znamená, dištancovať sa od vyjadrení? To má zvolať tlačovku a povedať, že ´dištancujem sa od jeho vyjadrení?´Alebo ako sa robí tento úkon? Lebo môj pradedo bol komunista a tiež by som sa od jeho vyjadrení rád dištancoval. Tak keď niekto náhodou zistíte, ako sa to robí, tak pls dajte vedieť. A potom by som sa ešte rád dištancoval od toho, jak môj oco zavesil dúhovú vlajku pred ministerstvo hospodárstva,“ napísal mladý youtuber na sociálnej sieti Telegram.

Filip Sulík

„Pls, aj vy všetci sa nezabudnite verejne dištancovať od všetkého vo vašej rodine, s čím nesúhlasíte, lebo ináč to znamená, že máte ten istý názor, ako každý jeden člen vašej rodiny,“ dodal Filip Sulík.

Richard Sulík bol predsedom SaS od jej založenia v roku 2009 až do marca 2024, kedy sa rozhodol po 15 rokoch do funkcie nekandidovať. Novým predsedom strany sa stal Branislav Gröhling. Zároveň došlo k zmene stavov a bola zavedená nová funkcia čestného predsedu strany - Richarda Sulíka. Aktuálne sa objavili špekulácie, že by však mohol o túto pozíciu prísť.