SaS navrhuje spresniť úpravu k vstupu duchovných do nemocníc

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS chce spresniť povinnosť poskytovateľa pri vstupe duchovného do nemocnice. Navrhuje, aby mal poskytovateľ danú povinnosť iba na požiadanie pacienta alebo jeho blízkych. Presadiť to chce novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). Upozornila pritom na to, že povinnosť sa pre poskytovateľa zaviedla v legislatíve cez tzv. prílepok, je všeobecne formulovaná a môže byť preto zneužitá.
„Zástupcovia konzervatívnej časti politického spektra tvrdia, že prax je taká, že sa tieto návštevy duchovných konajú len na požiadanie a že duchovní sa nikomu nevnucujú. Ako predkladateľka nespochybňujem, že to v prípade najmä tradičných cirkví asi aj naozaj tak je, avšak chcem, aby to aj do budúcna tak zostalo a aby nedochádzalo k zneužívaniu všeobecnej formulácie zákona či už zo strany dlhodobo etablovaných, ale tiež novovzniknutých cirkví,“ skonštatovala.
Zmeny týkajúce sa prítomnosti duchovného v nemocniciach začali platiť od júla. Poskytovateľ je podľa nich povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti mu môže ministerstvo zdravotníctva uložiť pokutu do výšky 500 eur. Nové pravidlá v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválili poslanci NR SR v júni ako pozmeňujúci návrh k novele školského zákona.
Opozičná SaS zmeny už predtým kritizovala. Tvrdila, že duchovní budú mať po zmene zákona možnosť vstupu do nemocnice bez súhlasu pacienta. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na to avizovalo, že v tejto veci pripraví usmernenie. Má byť z neho jasné, že návšteva duchovného bude možná len na vyžiadanie pacienta.