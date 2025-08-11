Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Fiki Sulík priznal ROZCHOD a ďalšie plány: Chcem ísť do politiky a viem aj do ktorej STRANY!

Grape 2025, Fiki Sulík Zobraziť galériu (20)
Grape 2025, Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)
TRENČÍN - Grape-u nedal košom! A zdá sa, že Filipovi Sulíkovi festivalová atmosféra zachutila.

Fiki Sulík (29) dosiaľ na festivaly príliš nechodil, tentokrát sa ale festivalu Grape zúčastnil. Kým v piatok mal na sebe tričko s kontroverzným nápisom Protect fiki at all costs, čo v preklade znamená Ochráňte Fikiho za každú cenu, v sobotu sme ho stretli s holou hruďou bez trička. A aj bez podnikateľa Zoroslava Kollára, s ktorým trávil čas predtým. „Mal som ho chvíľu a je úplne mokré, ako keby som bol trénovať,“ okomentoval svoje oblečenie iba v šortkách a s vreckom plným ľadu v rukách. Atmosféru festivalu si však pochvaľoval: „Som sa tak príjemne pripil a ľudia boli ku mne milí napodiv…“ čudoval sa, pretože na podobnom festivale v tom istom priestore na trenčianskom letisku by ho podľa jeho slov určite vypískavali. Podľa neho naň chodia ľudia z iného politického spektra. „Tu sú takí aj takí, už mi ukazovali bársčo,“ priznal s tým, že stretnutia s ľuďmi sa neniesli iba v duchu rôznych giest, ale niektorí fanúšikovia sa s ním chceli aj fotiť.

Fiki je kontroverzný v názoroch aj vyjadreniach a neraz neváha naložiť aj známym tváram. Pri hejtoch na vlastnú osobu vraj ale necíti žiadnu emočnú odpoveď. „Ak je nejaký človek, ktorého názor ma nezaujíma, na politiku, na hocičo, na autá, na nič, tak ma nezaujíma ani názor na mňa.“ Dotkne sa ho to iba vtedy, ak ho kritizuje človek, ktorého uznáva a rešpektuje. Pýtali sme sa teda aj na to, ako ho vnímajú členovia rodiny a kto z nich ho kritizuje. Odpoveď nájdete vo videu.

Poďme však ďalej - len nedávno vznikli dohady, že Fiki s priateľkou sa rozišli, ako je to teda? „Bolo už veľa nezhôd,“ priznal rozchod a viacerými slovami popísal dôvody rozpadu vzťahu. A keďže je teraz single, má viac času sústrediť sa na svoju kariérnu budúcnosť. Plánuje teda vstup do politiky, ako to v minulosti naznačoval? „Chcel by som ďalšie volebné obdobie, ak bude mať nejaká strana o mňa záujem.“ Problém je však podľa neho v tom, že nie každá strana si trúfne dať si ho na kandidátku. A ako dlho sa dokáže baviť s niekým, kto je na inom politickom brehu? Aj to sa dozviete vo videu...

Fiki Sulík priznal ROZCHOD a ďalšie plány: Chcem ísť do politiky a viem aj do ktorej STRANY! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)

