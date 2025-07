Waldemar Matuška by oslávil 93: Temné tajomstvo veľkého speváka! O tejto bolesti vedeli len najbližší

Waldemar Matuška (†76)

PRAHA - Legendárny spevák Waldemar Matuška (†76), ktorého nezameniteľný hlas pozná celé Československo, by 2. júla oslávil 93 rokov. Muž, ktorý sa navždy zapísal do dejín hudby hitmi ako Slavíci z Madridu, Jó, třešně zrály či Tak abyste to věděla, však za úsmevom skrýval hlboké rany na duši. Hrozná tragédia totiž poznačila celý jeho život.