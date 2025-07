Emma Drobná (Zdroj: Ján Zemiar)

Album predstavuje pre Emmu dôležitý umelecký míľnik. Po dvoch rokoch tvorby a skladania sa predstavuje s novou kolekciou piesní, ktoré reflektujú jej osobný aj hudobný vývoj. „Emminencia nie je len slovná hračka, ale aj vyjadrenie istého nadhľadu a sebadôvery. Po prvýkrát som sa pustila do tvorby v slovenčine a pocitovo je to môj najviac otvorený album, ktorý reflektuje moje ups and downs v osobnom živote,“ hovorí speváčka.

Emma sa snažila, aby bol album osobný a ľudskejší. „Píšem tam o veciach, ktoré som za posledných päť rokov zažila, z ktorých som sa ešte nevypísala…“ hovorí speváčka. „Myslím si, že čoraz viac cítime, ako na nás vplývajú iní – pozitívne aj negatívne. A najmä my, ktorí sme citliví a empatickí, si musíme dávať pozor, komu dávame prístup do našej blízkosti,“ vyjadrila sa Emma o albume. A povedala toho oveľa viac...

Emma Drobná prezradila, prečo už nespieva po anglicky: Nečakaný dôvod! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)