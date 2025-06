Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

Charizmatický herec sa v najnovšom filme objavuje v prostredí športového fanúšikovstva a ukazuje, že mu nie je cudzie. Na otázku, ako sa sám stavia k športu, odpovedá bez zaváhania: „Ja som prajný, nie som typický slovenský fanúšik, že keď sa nedarí, tak sú to blbci a keď sa darí, tak som srdcom najväčší fanúšik,“ prezrádza herec. „Barcelone fandím už dvadsať rokov, držal som im a držím im palce či vyhrávajú, či prehrávajú.“

Loj však rozhodne nie je len fanúšikom od televízora. Šport má v jeho živote zásadné miesto a deň bez neho si vie len ťažko predstaviť. Stačí si spomenúť tiež na to, ako šikovne prepletal nohami aj v tanci... A závratný je aj samotný zoznam aktivít, ktorým sa venuje – beh, lezenie, box, basketbal, futbal so synom... a tým to zďaleka nekončí. „Čo som pribral, bol skialpinizmus... Ale ja keby som mal čas, robím toľko športov...“ hovorí s nadšením. Juraj Loj je človek s dušou športovca a s touto výbavou má herec výhodu aj pri nakrúcaní náročných scén. Trúfol by si aj na tie, ktoré si vyžadujú záskok kaskadéra? Pri tom, čo povedal, sa vám zastaví dych...

Juraj Loj v najodvážnejšej scéne života: Aj záchranári povedali, že by do toho nešli! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)

Nová česká komédia Kúzlo derby o láske, vášni a futbale ukazuje, že zápas sa nehrá len na trávniku, ale aj v našich životoch. Profesorka bohemistiky s futbalovým srdcom, otec a priateľ dcéry, futbalový rozhodca pred jubilejným výkopom, spevák, pražská poslankyňa, komentátor a expert v štúdiu. Ich osudy sa prepletú počas jedného dôležitého zápasu. Štadión je totiž miestom, kde sa stretávajú úplne všetci – bohatí aj chudobní, pekní aj škaredí – a futbal ich dokáže poriadne zamiešať. V hlavných úlohách sa predstavia Jiří Langmajer, Jitka Čvančarová, Michal Dlouhý, Petra Nesvačilová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Petr Uhlík, Michal Isteník, Robert Nebřenský, Jiří Vyorálek, Jiří Lábus a Juraj Loj. Premiéra je v distribúcii Bontonfilmu naplánovaná na 17. júla 2025.