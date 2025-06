VEĽKÝ deň Andreja Bičana: TRETÍKRÁT sa žení... FOTO obrúčok!

Andrej Bičan, priateľka Michaela (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrej Bičan má dnes svoj veľký deň. So svojou partnerkou Michaelou spečatia dlhoročnú lásku. Pár tvoria už neuveriteľných 9 rokov a zasnúbení sú 4 roky. Svadbu chceli mať skôr, no nebolo im to ešte súdené. „Tá svadba mala byť už pred tromi rokmi, ale prichádzali do toho nešťastia, ktoré sme mali v rodine, nejaké smútky, zdravotné patálie... Tie roky boli ťažké a nebol priestor oslavovať,“ priznal otvorene.

Svoj deň D budú mať v poľovníckom kaštieli Palárikovo a oslavovať s nimi ich lásku bude mnoho ľudí. „Pozývame všetkých, ktorých máme v telefónoch, všetkých kamarátov, rodinných príslušníkov, skrátka každého, kto je v našom živote niekým a niečím,“ prezradil. Andrej už na sociálnych sieťach pred malou chvíľou zdieľal fotografiu obrúčok. U moderátora pôjde už o tretiu svadbu. V roku 2017 sa mu rozpadlo 11-ročné manželstvo. Bičan má z prvého vzťahu syna Michala, s manželkou Editou má zase dve dcérky Ninku a Annu. FOTO obrúčok nájdete v galérii. A vo videu nižšie sa dozviete, ako bude ich svadba vyzerať!

