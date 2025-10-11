Bičan sa chvastal priamo pred svojou mladou dcérou: Toto sú moje schopnosti balenia žien!

BRATISLAVA - Andrej Bičan sa opäť objavil na televíznych obrazovkách STVR – ako hosť obľúbenej relácie Záhady tela. No najväčšiu pozornosť tentoraz neupútal on, ale jeho krásna spoločnosť! Po jeho boku sa totiž objavila dcéra Anička.
Moderátor je trojnásobným otcom – z prvého manželstva má syna Michala a z druhého dve dcéry, Annu a Ninu. A práve staršia z nich, Anička, sa objavila po jeho boku v šou, kde sa dvojice známych osobností snažia odhaliť tajomstvá ľudského tela. Z malého dievčatka, ktoré kedysi Andrej ukazoval len výnimočne, je dnes dospelá a sebavedomá mladá žena. Mnohí tvrdia, že podoba s otcom je priam neuveriteľná.
No Bičan sa v relácii neukázal len ako hrdý otec, ale aj ako vtipkár, akého diváci milujú. Prezradil, ako si raz vystrelil zo svojich kolegov v rádiu. „Podaril sa mi veľký kúsok. Moja milá už teraz manželka, vtedy ešte snúbenica, išla so mnou do rádia, telefonovala, preniesol som ju až na terasu a išiel som uvariť kávu. A hovorím: Počúvajte, kto je táto krásna žena? Strašne je pekná,“ spomínal so smiechom Bičan.
S kolegami začali viesť klasickú debatu, akú muži vedú, keď zbadajú peknú ženu. „Trvalo to asi desať minút, čo sme ospevovali, aká krásna žena je na terase. Potom dotelefonovala a ja som povedal kolegom, že im predvediem svoje baličské schopnosti,“ doplnil moderátor s typickým humorom.
Ako jeho balenie nakoniec dopadlo? Pozrite si vo videu. Zábavno-súťažnú reláciu Záhady tela sledujte v sobotu 11.10. na Jednotke o 20.30. Proti Bičanovcom sa postaví herečka Zuzana Vačková s dcérou Máriou.
