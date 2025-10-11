Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Bičan sa chvastal priamo pred svojou mladou dcérou: Toto sú moje schopnosti balenia žien!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (21)
(Zdroj: Maarty)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Andrej Bičan sa opäť objavil na televíznych obrazovkách STVR – ako hosť obľúbenej relácie Záhady tela. No najväčšiu pozornosť tentoraz neupútal on, ale jeho krásna spoločnosť! Po jeho boku sa totiž objavila dcéra Anička.

Moderátor je trojnásobným otcom – z prvého manželstva má syna Michala a z druhého dve dcéry, Annu a Ninu. A práve staršia z nich, Anička, sa objavila po jeho boku v šou, kde sa dvojice známych osobností snažia odhaliť tajomstvá ľudského tela. Z malého dievčatka, ktoré kedysi Andrej ukazoval len výnimočne, je dnes dospelá a sebavedomá mladá žena. Mnohí tvrdia, že podoba s otcom je priam neuveriteľná.

No Bičan sa v relácii neukázal len ako hrdý otec, ale aj ako vtipkár, akého diváci milujú. Prezradil, ako si raz vystrelil zo svojich kolegov v rádiu. „Podaril sa mi veľký kúsok. Moja milá už teraz manželka, vtedy ešte snúbenica, išla so mnou do rádia, telefonovala, preniesol som ju až na terasu a išiel som uvariť kávu. A hovorím: Počúvajte, kto je táto krásna žena? Strašne je pekná,spomínal so smiechom Bičan.


S kolegami začali viesť klasickú debatu, akú muži vedú, keď zbadajú peknú ženu. „Trvalo to asi desať minút, čo sme ospevovali, aká krásna žena je na terase. Potom dotelefonovala a ja som povedal kolegom, že im predvediem svoje baličské schopnosti,“ doplnil moderátor s typickým humorom.

Ako jeho balenie nakoniec dopadlo? Pozrite si vo videu. Zábavno-súťažnú reláciu Záhady tela sledujte v sobotu 11.10. na Jednotke o 20.30. Proti Bičanovcom sa postaví herečka Zuzana Vačková s dcérou Máriou.

Bičan sa chvastal priamo pred svojou mladou dcérou: Toto sú moje schopnosti balenia žien! (Zdroj: STVR)

Viac o téme: Andrej BičanZáhady telaSTVRDcéra Anna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrej Bičan s partnerkou
Trpké PRIZNANIE Bičana: Dostal sa do FINANČNÝCH PROBLÉMOV! Injekcia prišla od mladšej manželky
Domáci prominenti
FOTO Andrej Bičan, priateľka Michaela
ZLYHANIA na svadbe Bičana: Najlepší KAMARÁTI ho nechali v ŠTICHU! Juraj Bača mal zvláštnu VÝHOVORKU
Domáci prominenti
Andrej Bičan s manželkou
FOTO Andrej Bičan sa tretíkrát oženil: NÁDHERNÁ svadba s prekrásnou nevestou!
spuntik.sk
Andrej Bičan, priateľka Michaela
VEĽKÝ deň Andreja Bičana: TRETÍKRÁT sa žení... FOTO obrúčok!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Budatínsky rínok ukončil sezónu
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Správy
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Správy
Majstrovstvá Slovenska furmanov v Pavlovciach na farme Breziny
Majstrovstvá Slovenska furmanov v Pavlovciach na farme Breziny
Správy

Domáce správy

Robert Kaliňák
Kaliňák načrtol Ficove budúce plány! Podľa Šimečku sa vláda zahráva s bezpečnosťou krajiny
Domáce
Spor medzi Ficom a
Spor medzi Ficom a Žilinkom pokračuje! Premiér hovorí o selektívnej činnosti OČTK
Domáce
Dopravná nehoda v Ružomberku
AKTUÁLNE Hromadná nehoda v Ružomberku: Vodička prešla do protismeru, zranili sa traja ľudia
Domáce
Budatínsky rínok v Žiline: Remeslá, koncerty a novinky ukončia sezónu na hrade
Budatínsky rínok v Žiline: Remeslá, koncerty a novinky ukončia sezónu na hrade
Regióny

Zahraničné

FOTO Podvod len pár dní
Podvod len pár dní po voľbách: Nič netušiaci občan sa nechal zlákať falošným Babišom, prišiel o tisíce eur!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Emmanuel Macron
Macron šokoval Francúzsko: Lecornu sa vracia ako premiér aj napriek politickému chaosu v krajine
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Masaker v Sudáne: Desiatky
Masaker v Sudáne: Desiatky nevinných civilistov zahynuli pri útoku na centrum pre vysídlené osoby
Zahraničné
AKTUÁLNE Poplach v uliciach
AKTUÁLNE Poplach v uliciach Prahy: Z liečebne ušiel mimoriadne nebezpečný muž
Zahraničné

Prominenti

Bičan sa chvastal priamo
Bičan sa chvastal priamo pred svojou mladou dcérou: Toto sú moje schopnosti balenia žien!
Domáci prominenti
VEĽKÁ novinka Eleny Podzámskej:
VEĽKÁ novinka Eleny Podzámskej: Už je VYDATÁ... Tajná svadba s týmto mužom!
Domáci prominenti
Slávna herečka (52) nestarne:
Slávna herečka (52) nestarne: Páni, v tom musia byť čary!
Zahraniční prominenti
TRAPAS Dana Dangla: TOTO
TRAPAS Dana Dangla: TOTO vážne povedal Nele Pociskovej? Nasledovalo OSPRAVEDLNENIE!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zážitok na nezaplatenie! Ubytovanie
Zážitok na nezaplatenie! Ubytovanie v jaskyni vám priblíži život našich predkov
dromedar.sk
Rodina si myslela, že
Rodina si myslela, že im balík ukradol zlodej: VIDEO To, čo si medveď odniesol z verandy, pobavilo celý internet!
Zaujímavosti
Muž odmietal operáciu 16
Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU
Zaujímavosti
Maria Branyas sa zapísala
Najstaršia žena sveta sa dožila neuveriteľných 117 rokov: Aké je tajomstvo dlhovekosti? Vedci skúmali jej DNA, sú v ŠOKU
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!

Šport

Slovensko má majstra sveta! 14-ročný tínedžer prepísal dejiny v športe, ktorý by ste nečakali
Slovensko má majstra sveta! 14-ročný tínedžer prepísal dejiny v športe, ktorý by ste nečakali
Športová streľba
VIDEO Šialené výsledky outsidera: 204. hráč svetového rebríčka zdolal Djokoviča a je vo finále!
VIDEO Šialené výsledky outsidera: 204. hráč svetového rebríčka zdolal Djokoviča a je vo finále!
ATP
VIDEO Škriniar prehovoril o dôvode prehry, Dúbravka otvorene vysvetlil chybu pri góle
VIDEO Škriniar prehovoril o dôvode prehry, Dúbravka otvorene vysvetlil chybu pri góle
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy

Technológie

Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Vesmír
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Veda a výskum
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum

Bývanie

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Pre kutilov

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kráľovský románik vyvrátený: Virálna fotografia budúcej belgickej kráľovnej a princa Georga z Lichtenštajnska je podvrh
Zahraničné celebrity
Kráľovský románik vyvrátený: Virálna fotografia budúcej belgickej kráľovnej a princa Georga z Lichtenštajnska je podvrh
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Podvod len pár dní
Zahraničné
Podvod len pár dní po voľbách: Nič netušiaci občan sa nechal zlákať falošným Babišom, prišiel o tisíce eur!
Spor medzi Ficom a
Domáce
Spor medzi Ficom a Žilinkom pokračuje! Premiér hovorí o selektívnej činnosti OČTK
Dopravná nehoda v Ružomberku
Domáce
AKTUÁLNE Hromadná nehoda v Ružomberku: Vodička prešla do protismeru, zranili sa traja ľudia
Mnohí ho milujú, ďalší
Domáce
Mnohí ho milujú, ďalší nenávidia: Je varenie na teflónovom riade naozaj zdraviu škodlivé? Testy priniesli jasné odpovede

Ďalšie zo Zoznamu