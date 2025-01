Andrej Bičan sľuboval návrat na STVR: Náhly zvrat? Čo sa deje v televízii!

(Zdroj: Maarty)

BRATISLAVA - Andrej Bičan je známy svojím zmyslom pre humor a energiou, ktorú rozdáva všade tam, kde sa objaví . Jeho najväčším zdrojom radosti je však bezpochyby rodina a spoločné chvíle strávené s deťmi. Čo ho v živote najviac teší a aké má plány do budúcna?

Pre Bičana je rodina základom všetkého. Hoci je v pracovnom nasadení takmer neustále, nič mu nevynahradí chvíle strávené so svojimi deťmi. „Mňa veľmi teší moja rodina, moje deti. Vidím, že to skrátka rastie, vyvíja sa to, rozvíja,“ prezrádza s úsmevom. Obzvlášť ho teší, že jeho dcéra Anička nedávno získala vodičský preukaz a Andrej sa aj v tomto ukázal ako skvelý otec. „Teraz Anička dostala vodičák, tak sa snažím byť vždy po ruke, naštartované auto a ideme.“

Spoločné chvíle pri rodinných aktivitách sú pre neho nenahraditeľné. „Veľmi si užívam, keď si v nedeľu sadneme k nedeľnému stolu. A ja si veľmi užívam aj raňajky, keď sedím a raňajkujem, to je môj luxus,“ priznáva Bičan, ktorý sa snaží nájsť si čas na rodinu aj napriek nabitému programu. Hoci jeho najstarší syn Michal už býva samostatne, dcéry Anička a Nina sú stále s ním. Čím však moderátor prekvapil bolo priznanie, že téma o ďalšom potomkovi je preňho stále otvorená. „Ja sa nebránim ani ďalším deťom, čiže možno ešte príde Alex, Petra, Zuza, Marek, Janko… Barborka je veľmi pekné meno, skrátka, ja sa nebránim,“ dodáva so smiechom.

Profesionálne si Bičan aktuálne užíva viac slobody a hoci ho odchod z televízie zaskočil a vlastne aj trochu nahneval, dnes to už berie s odstupom. Situácia sa medzičasom zmenila a na stole je otázka, či sa vráti na obrazovky STVR. Úspešný moderátor v tom má jasno!

