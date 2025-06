Leo z Hotela Paradise: Po 7 rokoch ho pustili z BASY!

Leo Beránek (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Po siedmich rokoch opúšťa brány väzenia. Kontroverzný raper Leo Beránek, známy z reality šou Hotel Paradise bude prepustený na slobodu. Za mrežami si odpykával trest za dve brutálne napadnutia, no počas výkonu trestu stihol natočiť virálny videoklip a čelil aj obvineniu z podpory terorizmu.

Po siedmich rokoch za mrežami sa kontroverzný raper a účastník Hotela Paradise Leo Beránek opäť dostal na slobodu, informuje web extra.cz. Jeho život, ktorý sprevádzajú násilné trestné činy, škandály a dokonca aj obvinenie z podpory terorizmu, pripomína filmový scenár. Dnes však Beránka čaká nový začiatok. Rok 2018 bol pre Lea Beránka zlomový – za dve brutálne napadnutia bol odsúdený na šesť rokov väzenia.

Počas výkonu trestu však jeho meno rezonovalo verejnosťou znova, a to po tom, ako si nelegálne zadovážil mobilný telefón a natočil videoklip priamo za mrežami. Skladba Kluci z basy sa stala virálnou a na YouTube si ju pozrelo viac než 700-tisíc ľudí. Tento čin však neostal bez následkov – Beránek si za to vyslúžil ďalší rok navyše. To však nebol jediný problém, ktorému čelil. Vo videu sa objavil s tetovaním Usámu bin Ládina a podľa väzenskej služby sa mal počas trestu zradikalizovať.

Teraz je však všetko inak. Leo Beránek sa po rokoch za mrežami vracia do bežného života. Jeho prvé kroky majú podľa informácií spomínaného portálu smerovať k jeho matke a následne na oslavu so svojím otcom, podnikateľom Leom Beránkom starším. Spoločne plánujú vyraziť na medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch. Ako bude jeho život vyzerať po návrate z väzenia, ukáže až čas.