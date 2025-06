Dychvyrážajúca premena slovenskej moderátorky: FOTO po 5 rokoch v plavkách... Z jej tela ODPADNETE!

Soňa Skoncová (Zdroj: TV JOJ)

Slovenská moderátorka Soňa Skoncová po dlhšej dobe opäť ukázala svoje telo – a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Soňa totiž zverejnila prvý záber v bikinách po neuveriteľných piatich rokoch a fanúšikovia ostali v nemom úžase. „Áno, viem – 5 rokov nebola fotka v plavkách,“ napísala s úsmevom na Instagrame k snímke, kde sa uvoľnene usmieva pri mori. Táto jednoduchá veta však v sebe skrýva viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Za posledných pár rokov si Soňa prešla obrovskou životnou zmenou – stala sa dvojnásobnou mamou. V roku 2021 priviedla na svet svojho syna Robka a o rok neskôr porodila dcérku Elizu. Dve tehotenstvá a pôrody v tak krátkom čase si, prirodzene, vyžiadali svoju daň. No Soňa dnes ukazuje, že aj po takýchto náročných obdobiach sa dá cítiť a vyzerať fantasticky.

Na snímkach z dovolenky pôsobí uvoľnene, sebavedomo a vyžaruje z nej pokoj, ktorým inšpiruje ostatné mamy. V čiernych bikinách ukázala štíhlu, ale zdravú a prirodzenú postavu.„Nie je za tým žiadna skratka, žiadna injekcia. Len roky lásky, pádu aj rastu. Som mama dvoch detí – a som vďačná. Za ne. Za seba. Za telo, ktoré všetko zvládlo a stále kráča ďalej," napísala k fotke.

Jej forma po dvoch deťoch je naozaj obdivuhodná a výsledkom evidentne nie je len genetika, ale aj disciplína, zdravý životný štýl a sebaláska. Mnohí fanúšikovia a ani Zora Czoborová nešetrili chválou.„Výborne Sonička, toto je krása ženy a motivácia pre nás všetkých. Zdravá, krásna, vitálna žena, šťastná vo svojom tele… bez skratiek, jedov, vychrtlého tela síce na pohľad štíhleho, ale bez svalov a svalového tonusu. Dúfam, že ženy a mladé dievčatá sa vyberú tvojou cestou… že neuveria tým, ktoré denne pojedajú a propagujú na svojich sociálnych sieťach, ako sa môžu do sýta napchávať nezdravým jedlom, čokoládami atď. Bravo!" napísala pyšne.

„Nemôžem viac súhlasiť, verím, že si to všetky ženy uvedomia. Vždy sa to dá!! Len treba chcieť a makať. Malý krok. Každý deň. Každý tréning. Každá porcia. A ten pocit, že si to dokázala a zvládla sama, sa nedá opísať. Pretože na konci ťa čaká ten neopakovateľný pocit – že si to dokázala TY,“ odpovedala jej Soňa.