Kontroverzné vyjadrenie exfarmárky: NECHCE deti... TOTO jej otravuje život!

Daniela Urbanová (Zdroj: TV MARKÍZA)

Bývalá účastníčka desiatej série reality šou Farma, Daniela Urbanová zverejnila ostrý a úprimný odkaz, v ktorom sa vyjadrila k téme materstva a tlaku spoločnosti. Napísala, že už viac nechce počúvať otázky typu “chceš deti?”, “prečo nechceš deti?” alebo klasickú vetu „to si ešte rozmyslíš“. Daniela sa rozhodla verejne vyjadriť svoj postoj a jasne odkázala, že deti mať nechce – a nikoho do toho nič nie je.

„Podľa mňa je extrémna drzosť niekomu sa takýmto štýlom starať do života. Čo ja chcem a nechcem nemusím nikomu vysvetľovať,“ uviedla Daniela. Dodáva, že každému dopraje mať aj sto detí, no nech ju do toho nikto nezaťahuje. „Život je krásny a ja si ho mienim užiť bez harantov. Sebecky IBA JA,“ uzatvorila. Urbanová zároveň nezabudla ani zavtipkovať a ako formu reakcie na nevyžiadané poznámky ponúkla možnosť poslať jej 10 eur za každú tupú otázku a pripomienku na svoj bankový účet.

Svojím vyjadrením otvorila tému, ktorá aj v dnešnej dobe stále vzbudzuje vášne – slobodné rozhodovanie žien o tom, či chcú alebo nechcú byť matkami. Minulý rok v novembri sa prevalilo, že mala Daniela svadbu. Vydala sa v zahraničí. Konkrétne sa zobrali na Santorini. nevesta mala na sebe krásne biele šaty s dlhým závojom a v ruke bohatú kyticu. No jej ženích zvolil oveľa netradičnejší outfit - prispôsobil ho horúcemu prímorskému počasiu. Namiesto klasického obleku mal totiž len košeľu s krátkymi rukávmi a dlhé nohavice vymenil za kraťasy. Odvtedy sa exfarmárka pýši priezviskom Sliva.