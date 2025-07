Čimová sa VYTRATILA z obrazoviek: Vincze avizoval jej ODCHOD, ona ZOTRVÁVA v Markíze! ZMENILA názor?

Viktor Vincze, Zuzana Čimová (Zdroj: Instagram VV)

Zuzana Čimová sa v septembri 2022 stala tvárou hlavného spravodajstva televízie Markíza. Spoločne s Viktorom Vincze vytvorili stabilnú moderátorskú dvojicu, ktorá mala patriť k oporám Televíznych novín. Ich súhra pôsobila prirodzene, lenže... Situácia v Záhorskej Bystrici sa v posledných mesiacoch výrazne zmenila.

Po zemetrasení v spravodajstve zo Záhorskej Bystrice nedobrovoľne odišiel Viktor Vincze a krátko po ňom aj ďalšie známe tváre – manželia Lechanovci, Gabriela Kajtárová či reportéri z rôznych redakcií. Vincze sa v živom vysielaní 21. mája rozlúčil so slovami: „Na záver by sme sa vám radi poďakovali. Ja dnes totiž Televízne noviny vysielam poslednýkrát, po 12 rokoch končím v Markíze a Zuzka veľmi pravdepodobne tiež." Nasledovala emotívna rozlúčka v zákulisí, ktorú síce diváci v televízii nevideli, no záznam sa objavil na sociálnych sieťach.

Krátko po tomto vysielaní sa Zuzana Čimová z televíznych obrazoviek úplne vytratila. Nie je súčasťou nového online projektu TN Live, nezapája sa do žiadnych relácií a neaktívna je aj na svojich sociálnych sieťach. Aj keď sa mohlo zdať, že z televízie odišla spolu s Vinczem, opak je pravdou. Ako informoval portál Mediálne.sk , Čimová stále patrí medzi zamestnancov televízie.potvrdil PR manažér Lukáš Kočišek. To znamená, že sa odchod, o ktorom hovoril jej kolega, napokon nekonal.

Žeby Zuzana otočila a odchod si rozmyslela? Ak by to tak bolo, otázkou ostáva aj to, akú úlohu by v televízii zohrala. Po spustení TN Live sa zmenila štruktúra spravodajstva a v hlavnom vysielacom čase ostali len dve stabilné moderátorské dvojice: Marianna Ďurianová a Jaroslav Zápala a Lenka Vavrinčíková s Patrikom Švajdom. Pre ďalších moderátorov tak v Televíznych novinách aktuálne nie je priestor. Nech už je to akokoľvek, jedno je isté, Čimová Markízu ešte definitívne neopustila.





Vinczeho posledné slová na rozlúčku: V Televíznych novinách nekončím len ja! (Zdroj: TV Markíza)