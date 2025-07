Višňovského syn Maxim je FEŠÁK s odvážnymi plánmi: Pyšný Ľubo sa usmieval od ucha k uchu!

Ľubomír Višňovský (Zdroj: Vlado Anjel)

A zdá sa, že v prípade hokejovej legendy nešlo o náhodu! S deťmi občas chodí do kina, ale tentoraz neváhal ani sekundu. A nebola to hollywoodska hviezda, ktorá Višňovského prilákala do kina! „Ja som veľký fanúšik Formuly 1!“ Bývalý hokejista je známy tým, že má rád rýchlosť – a nielen na ľade. „Samozrejme, že si sem-tam dupnem na plyn, ale ako sa hovorí: rýchlo a bezpečne,“ povedal s úsmevom. No čoskoro už možno bude sedieť vzadu a šoférovanie prenechá mladšej generácii. „Maxík bude mať 17, začne robiť vodičák. Teším sa, že budem mať šoféra a budem si môcť pospať, keď pôjdeme z večere alebo z akcie,“ zasmial sa.

Ani syn Maxim sa už nevie dočkať, ale neskrýva rešpekt. „Určite sa teším. Bude to aj stres, aby som nepoškriabal alebo nenabúral auto,“ priznal úprimne. Auto však nebude zadarmo. „Je to nevyhnutné, aby mal aj syn auto, ale vravím – musí si to zaslúžiť,“ povedal Višňovský rázne.

Keď sa nevenujú filmom či motorom, trávia čas aktívne. Otec a syn si spoločne zahrajú golf – šport, ktorému sa bývalý hokejista oddal naplno po konci profesionálnej kariéry a ktorý uchvátil aj Maxa. „Celý život sme mali nejaký adrenalín a v tom golfe je to viac o hlave. Baví ma to. A cez zimu sú zas iné športy, ja sa nenudím,“ priznal Višňovský, ktorý si stále udržuje skvelú kondičku. Hoci hokejku už v rukách nedrží tak často, vášeň pre šport v ňom zostala. A zdá sa, že jablko nepadlo ďaleko od stromu a športové gény zdedili aj obe jeho deti. Vyzerá to však tak, že v šľapajách slávneho otca nepôjdu, no rozhodne sa nestratia. Vypočujte si vo videu, aké majú ambiciózne plány...

