TRÁPENIE krásnej missky: Pribrala 10 kíl... Pravidelne PLAČEM!

(Zdroj: pixabay.com)

Ester Porubcová bola finalistkou Miss Slovensko v roku 2021. Svojou krásou ohurovala na každom rohu a inak tomu nie je ani dnes. Napriek zdanlivo bezchybnému zovňajšku sa však rozhodla fanúšikom ukázať aj svoju zraniteľnú stránku a podelila sa o zásadné priznania zo svojho osobného života. „Každý deň mi chodia správy, že som pribrala, keď mám horší deň, vie ma to rozhodiť. Uráža ma princíp, že niekto si dovolí hodnotiť výzor, aj keď moje telo milujem. Nechápem, ako niečo také môže povedať žena žene," napísala.

Otvorene prehovorila aj o tom, ako kedysi vnímala svoje telo a ako sa naučila mať sa rada. „Mala som o cca 10 kíl menej, a nemala som sa rada. Bojovala som proti môjmu telu každý deň a ľudia ma obdivovali za to, ako vyzerám. Bála som sa, že ak nebudem mojou najchudšou verziou, stratím svoju identitu," priznala. „Trvalo mi dlho, kým som pochopila, že moja váha nie je niečo, čo ma definuje. Nechcem byť uznávaná za to, ako vyzerám, ale za to, aký som človek a čo robím pre ostatných," dodala. Modelka a podnikateľka ďalej priznala, že prežíva aj náročné emočné chvíle, hoci navonok pôsobí vyrovnane a šťastne.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Pravidelne plačem, niekedy viackrát týždenne, pretože si uvedomujem, aký mám krásny život, vzťah, prácu, kamarátov, rodinu a vie ma to hocikedy dojať, keď sa pozerám na oblohu alebo si pustím hudbu," pokračovala. Napokon uzatvorila svoje úprimné vyznanie skúsenosťou a zmenou hodnôt: „Bola som častokrát nepochopená za to, ako som si vizualizovala môj život, za posledné 2 roky sa mi skoro úplne vymenil kruh mojich kamarátov. A má to tak byť, niekedy sa zbytočne držíme toho, čo pre nás nemá zmysel.”