Slovenská herečka NECHCE deti: TOTO ju utvrdilo, že je jej rozhodnutie SPRÁVNE!

Eva Mores (Zdroj: Tv Joj)

Rozhodnutie nemať deti patrí medzi tie najzásadnejšie v živote človeka. Ide o vedomú voľbu, ktorá často vyvoláva silné reakcie – od rešpektu až po nepochopenie. Spoločnosť dlhodobo vníma rodičovstvo ako prirodzenú súčasť života, no čoraz viac ľudí sa rozhoduje ísť inou cestou. Dôvody sú rôzne. Jednou z ľudí, ktorí sa takto rozhodli, je aj herečka Eva Mores. Tá to priznala už v minulosti.

„Z dôvodu, ktorý sa asi nestretne s pochopením, ale nebudem si vymýšľať žiadny iný len preto, aby som vám bola sympatická. Nechcem deti, pretože ma detí tá predstava, že by som mala mať v živote niekoho, koho by som až tak milovala. Láska, ktorá by ma mala natoľko presahovať, ma desí. Nechcem nikoho až tak milovať, ako matka miluje svoje dieťa. Nechcem mať v živote nikoho, komu keby sa niečo stalo, tak ma j*bne. Desí ma to," šokovala svojim vyjadrením herečka pred rokom.