V prípade vraždy Daniela Tupého vypovedal svedok z partie obžalovaného Adama Puškára

BRATISLAVA - V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal v stredu pred Mestským súdom Bratislava I svedok Ľubomír Meszároš. Ten bol v inkriminovaný deň na Tyršovom nábreží v Bratislave súčasťou partie, v ktorej sa nachádzal aj obžalovaný Adam P. Vo svojej výpovedi ozrejmil, že v daný deň Tupého na Tyršovom nábreží neregistroval, rovnako ani nikoho s dlhými vlasmi ležiaceho na zemi. Takisto opísal stretnutie po približne dvoch rokoch od vraždy s niektorými členmi partie vrátane kľúčového svedka Vladimíra Malíčka, ktorý mal označiť za páchateľa vraždy práve Adama P.
Meszároš ďalej priblížil, ako sa v daný deň celá partia presunula na viacerých autách na Tyršovo nábrežie. Opísal aj bitku, ktorá podľa neho trvala približne minútu, jej iniciátorom bola pravdepodobne jeho partia. Nevedel však povedať, prečo začala a prečo skončila. Doplnil, že hneď ako skončila, odišli z miesta na autách. Takisto videl, ako dvaja alebo traja muži asi z jeho partie bijú niekoho na zemi, avšak nepotvrdil, že išlo o Daniela Tupého. „Osoba, ktorá bola bitá na zemi, na 99 percent môžem uviesť, že to nebol Daniel Tupý,“ uviedol. O tom, že na Tyršovom nábreží niekoho zabili, sa svedok dozvedel až v podniku, kde sa niektorí členovia partie presunuli po bitke.
Podstatnú časť výpovede Meszároš venoval aj stretnutiu v bratislavskej Devínskej Novej Vsi asi po dvoch rokoch od vraždy. Na ňom sa okrem svedka zúčastnili aj členovia partie z Tyršovho nábrežia Martin Nosko, Marek Takáč a spomínaný Vladimír Malíček, ktorý mal stretnutie iniciovať. Práve Malíček mal podľa Meszároša označiť Adama P. za páchateľa vraždy s tým, že žiadne ďalšie podrobnosti neuviedol. „Takáč a Nosko neboli z toho, čo povedal Malíček, prekvapení. Predpokladali, že to mohol byť Malíček alebo Adam P., pretože nikto z tých, čo sme boli v Triu (podnik, do ktorého sa presunuli po bitke, poznámka TASR), sme neboli od krvi,“ spresnil Meszároš s tým, že on obžalovaného v ten večer nevidel na nikoho útočiť. „Malíčka som sa nepýtal, aký má podiel na skutku, ani v rámci partie sme sa nebavili, kto tam čo urobil,“ zhrnul svedok.
Proces má pokračovať 23. januára 2026
Meszároš sa takisto vo svojej výpovedi venoval aj jeho stretnutiu s Adamom P., ktoré sa malo odohrať tesne po tom, ako sa obnovilo vyšetrovanie. Iniciátorom stretnutia mal byť Adam P. Meszároš zhrnul, že sa spolu bavili práve o vyšetrovaní, o ktorom mal obžalovaný viac informácií. Svedka sa mal Adam P. pýtať, kto a čo o skutku vypovedal, ale presný obsah rozhovoru si už Meszároš nepamätal.
Proces má pokračovať 23. januára 2026. Medzi predvolanými svedkami je napríklad aj Juraj Ondrejčák, známy ako niekdajší bos piťovcov. Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia. Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia.