Lucia Mokráňová vyšla s pravdou von: Smutný dôvod, prečo nebude svadba! A čo druhé dieťa? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Bývalá hviezda reality šou a fitnesska Lucia Mokráňová sa objavila na otvorení butiku známej značky spodnej bielizne. A odhalila podstatne viac než len to, čo ukrýva v zásuvke so spodnou bielizňou!

Lucia priznala, že hoci v minulosti si na móde ulietala, dnes je to inak. „Musím povedať pravdu, že kedysi som míňala veľa, ale teraz si veľmi dobre vyberám a rozmýšľam, čo si kúpim. Ja skôr, čo si kupujem, sú športové veci, legíny – to, čo ma živí.“ A zdá sa, že podobne to je aj pri kúpe spodnej bielizne. „Tiež to nie je ako kedysi, tým že som mama a mám partnera šesť rokov, skôr vsádzam na tú pohodlnosť.“

Hoci jej vzťah s Martinom vyzerá idylicky, Lucia priznala, že ich v uplynulom roku zasiahli ťažké chvíle. Dcérka Talinka podstúpila viacero operácií po páde z trampolíny a jej partner musel tiež absolvovať vážny zákrok. Samotná Lucia sa v tom čase priznala k obrovskému stresu, z ktorého sa dvojica dostáva dodnes. A ako prezradila, to je jeden z dôvodov, prečo im zrejme tak skoro svadobné zvony nenazvonia. Na stole je však aktuálne iná otázka – druhé dieťatko. A kým partner Martin by bol okamžite za, Lucia váha a prezradila, čo ju v odhodlaní brzdí. „Ja mám veľmi veľký strach o malú, aj to, čo sa nám stalo, že bola taká diagnóza, že nebude hýbať rukou… Bojujem s tým, že sa vo mne zobudil démon strachu.“ S tým sa však rozhodla Lucia zatočiť po svojom! Po jej slovách vám vyschne v hrdle - na toto si skutočne trúfa?