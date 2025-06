Známa moderátorka sa VYTRATILA z obrazoviek: Je z nej čašníčka!

Monika Leová (Zdroj: Profimedia, Facebook M.L.)

V roku 2013 sa Monika Leová dostala do povedomia verejnosti, keď získala prestížny titul Miss Earth. Tento úspech jej otvoril dvere do sveta médií a odštartoval jej kariéru v českej televízii Prima. Pred pár rokmi sa však z obrazoviek vytratila a ostala bez práce. V súkromí sa venuje svojim dvom deťom a ako vyšlo najavo, moderátorské kreslo vymenila za manuálnu prácu. Pracuje totiž ako čašníčka v rodinnej vietnamskej reštaurácii. Niektorí by tento krok považovali ako pád na dno, no Monika si to pochvaľuje.

„S ockom sme rozbehli takú vietnamsko-japonsko-thajskú kuchyňu. Strašne ma baví obsluhovať ľudí, komunikovať s nimi. Som rada, keď im chutí, nabíja ma to pozitívnou energiou a je to pre mňa taký wellness, keď si od detí trochu oddýchnem,“ prezradila Monika pre Super.cz. Odchod z televízie neľutuje. „V televízii mi chýbala spätná väzba, keď vás niekto pochváli. Tu ju mám na dennej báze. Pracujem s otcom, je to rodinná reštaurácia, ľudia sú príjemní. Pre mňa je to uspokojujúcejší pocit, než keď som bola v televízii,“ vysvetlila.

K moderovaniu správ sa vrátiť neplánuje. „Čo sa týka správ, som rada, že to mám za sebou. Bola to síce skvelá skúsenosť a príležitosť, ale našla som sa v niečom inom," priznala s tým, že ak by sa naskytol nejaký nový koncept moderovania, tak takú ponuku by zvážila. Napriek občasným ponukám však návrat pred kamery zatiaľ neplánuje: „Aj keď mi teraz prídu nejaké ponuky, radšej ich odmietam. Už som z toho vypadla a netrúfam si ísť pred ľudí. Som z mňa utiahnutá čašníčka a mama. Ale možno sa raz zase rozletím a roztiahnem krídla,“ uzavrela úprimne. Hoci je televízna kariéra je momentálne za ňou, Monika priznala, že modeling ju ešte stále láka.