Luisa z Ruže naložila známej Slovenke: Prefúkaná lud*a!

Extravagantnú Luisu môžete poznať z tretej série šou Ruža pre nevestu. Hoci sa do povedomia širšej verejnosti dostala najmä vďaka televíznej obrazovke, v hudobných kruhoch bola známa už skôr. Luisa je raperka a na konte má viacero skladieb. Počas uplynulého víkendu sa zúčastnila hip-hopového podujatia na Zlatých pieskoch, kde sa odohrala situácia, ktorú rozhodne nečakala. Neverila vlastným očiam.

„Počúvajte, musím to povedať nahlas, aby všetci vedeli, s čím musím žiť, s kým sa stretávam a aby ma konečne niekto poľutoval. Storytime! Včera ma kamarát vytiahol von – povedal, že chce ísť na hip-hop. Tak som vybavila lístky a vyrazili sme. Prišli sme na Zlaté piesky a postavili sa do VIP zóny. Každý, kto ma pozná, vie, že som najneškodnejší človek v hocijakom VIP alebo backstagei, lebo tam nič nerobím, nikoho neotravujem, nefotím sa, len postávam, popíjam drink a rozprávam sa s kamarátmi. Povedala by som dokonca, že som tam úplne zbytočne. Toto isté som praktizovala aj teraz, s tým, že som stála asi meter od stola, kde sedeli raperi a nejaké influencerky. Ja som nesedela pri tom stole, ja sa mám rada,“ začala Luisa vo svojom príbehu na Instagrame.

Na prvý pohľad by na situácii nebolo nič nezvyčajné, no nasledovalo niečo absurdné. „Po nejakom čase za mnou prišla kamoška a povedala: ‚Luisa, pri tom stole sedí Bianka Rumanová a Bianka si nepraje, aby si sa pohybovala v okolí toho stola, pretože tam sedí so svojou kamarátkou.‘ A tá kamarátka má frajera, s ktorým som ja mala niečo pred šiestimi rokmi. Že je neúctivé, aby som tam stála… Nechajte si to prejsť hlavou! Nech vám to dôjde… Dám vám chvíľku, aby ste si uvedomili, akej informácii som musela čeliť. Ja som si myslela, že ma od*ebe!“ opísala s pobavením.