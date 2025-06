Michaela Čobejová podľahla estetickým zákrokom: Čo radí dcére? Fíha, jej slová mamy pochopia

1. kolo Let's Dance. Na snímke Michaela Čobejová s dcérou Tatianou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herečka a producentka Michaela Čobejová nechýbala na pompéznom Beauty Balle známej lekárky Aleny Pallovej. A práve tam prezradila, čo podľa nej robí ženu ženou, ako sa stavia k estetickým zákrokom – a ako to má doma so svojou dcérou Táňou, ktorá hviezdi v seriáli Sľub.

Michaela Čobejová presne vie, čo znamená byť ženou – a hoci sa často hovorí o „ženskosti“, ona to vidí o čosi komplexnejšie. Podľa nej to nie je len ženskosť. „Je to trochu aj mužskosť a mužnosť… Je to taký komplex vlastností a toho, čo robíme, na čo myslíme a aká sme osobnosť,“ prezrádza Čobejová a jasno má aj v otázke krásy - krásna môže byť totiž každá žena. „Záleží, ako veľmi sa o seba stará, koľko času do seba investuje, či má zdravú pleť, pekné zuby, dobré vlasy, zdravý životný štýl… A, samozrejme, aj vyžarovanie, mladistvosť a energia,“ dodáva herečka, ktorá obdivuje silné a sebestačné ženy.

Michaela sa nikdy netajila tým, že estetické zákroky sú pre ňu prirodzenou súčasťou starostlivosti o seba, práve naopak. „Som dvadsať rokov klientkou Inštitútu estetickej medicíny a hrdo môžem povedať, že som taká priekopníčka odtabuizovania všetkých tých nepopulárnych zákrokov ako sú botoxy, výplne atď. Starám sa o seba, áno. Začala som s tým po štyridsiatke. Spolieham sa na Alenku – ona tú mieru má, vie, čo potrebujem.“ Otázkou je, či svoje skúsenosti odovzdáva automaticky svojej dcére Táni, ktorá momentálne hviezdi v seriáli Sľub. Odpovreď sme dostali - a rovnako aj na otázku, ako je herečka spokojná s výkonmi dcéry v seriáli Sľub...

Michaela Čobejová podľahla estetickým zákrokom: Či radí dcére? Fíha, jej slová mamy pochopia (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)