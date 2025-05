Tehotná Ráchel Karnižová: Odhalila POHLAVIE bábätka... Ehm, ZMENA plánu!

(Zdroj: Instagram RK)

BRATISLAVA - Bol to šok, keď sa verejnosťou začala šíriť informácia, že Ráchel Karnižová je tehotná. Kým to ryšavka odhalila verejnosti, hovorilo sa o tom, že si chce nechať bábätko zobrať. Aktuálne sa však naňho už veľmi teší... A fanúšikom odhalila jeho pohlavie. Ehm, zmena plánu!

Len nedávno Ráchel Karnižová prekvapila verejnosť, keď odhalila, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťa. To čaká s českým partnerom, dídžejom Pavlom Marešom alias Pufflickom. Spočiatku sa klebetilo, že si si bábätko nechce nechať a zvažuje potrat, napokon však všetkých vyviedla z omylu a ukázala, ako sa na úlohu mamičky už veľmi teší.

Najnovšie sa so sledovateľmi podelila o pohlavie svojho dieťatka. Odhalila ho videom, v ktorom jej priateľ podáva kvet. Mal v ruke dva - ružovú ružu a modrú hortenziu. Otecko si najprv prečítal papierik od gynekológa a potom vybral kvet správnej farby. No a už je jasné, že Ráchel a Pufflick čakajú chlapčeka. Čo prinieslo zmenu plánu!

Ráchel bola totiž presvedčená, že čaká dievčatko. „Tak do p*če, budem musieť teraz vymýšľať meno!“ zahlásila budúca mamička, ktorá si neplánovane na seba obliekla modré tričko: „Takže ja som to vedela už dneska ráno.“ dodala. A budúci otecko tvrdil, že bol odzačiatku presvedčený, že to bude chlapec, hoci všetci tvrdili, že to bude dievča.

(Zdroj: Instagram RK)

(Zdroj: Instagram RK)