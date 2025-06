Najkrajšie narodeniny známej Slovenky: S manželom čakajú druhé bábätko!

Tešia sa na druhé bábätko (Zdroj: pixabay.com)

Soňa Schwarcz, kedysi Štefková, sa zaľúbila do podnikateľa Erika Schwarcza. Pred 4 rokmi oznámila svetu radostnú správu, že čakajú bábätko. Narodilo sa im dievčatko Lily, z ktorej sa dvojica náramne tešila. Už keď bola ich dcérka o niečo väčšia, na rad prišla svadba. Zaľúbenci si minulý rok v septembri povedali áno.

A modelka dnes prekvapila ďalšou novinkou v ich životoch. Stanú sa z nich totiž dvojnásobní rodičia. Radostnú správu oznámila v deň svojich narodenín. „Happy B-day to me a… Druhý trimester vitaj! Áno, je to tak, ten najkrajší darček k narodeninám už niekoľko týždňov nosím pod srdcom a teším sa, že to už s Vami môžem a chcem zdieľať," napísala. Gratulujeme!

