(Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Obľúbený herec a moderátor Michal Hudák patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenského šoubiznisu. Vďaka Inkognitu, televízii či dabingu ho spozná takmer každý – a to aj vtedy, keď by sa najradšej stratil v anonymite. Ako sám priznal, sláva nie je vždy len výhra.

Michal Hudák prehovoril o tom, čo robí, aby si aspoň občas mohol vydýchnuť.odhaľuje dovolenkové praktiky známy moderátor a zabávač. S úsmevom však dodáva, že záujem ľudí patrí k jeho profesii.hovorí.

A hoci nemá problém s fanúšikmi prehodiť pár slov či spraviť si fotku, priznáva, že niekedy to môže byť aj vyčerpávajúce. „Keď sa veľmi ponáhľam a stretnem školský výlet v nákupnom centre... Zaujímavé je, že mnohí chcú byť slávni a potom keď sú, tak nosia slnečné okuliare a šiltovku aby ich nikto nespoznal, tak to je,“ hovorí na margo toho, že ani on nie je inkognito a musí to brať ako súčasť remesla. Znechutenie vraj neprichádza do úvahy a... občas z toho ešte aj vyťaží!

Michal Hudák má skúsenosť s dvomi skupinami policajtov: To asi bežný občan nezažije! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)