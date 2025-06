5-násobný otec Braňo Záhradník o výchove malej dcérky: Na TOTO si doma musia dávať veľký pozor! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Rozhodnutie ísť na módnu prehliadku známej návrhárky padlo okamžite! „To je rozhodnutie mojej manželky a inú možnosť sme nemali, takže sme to museli takto skombinovať,“ prezradil Záhradník so smiechom na konto ich malej spoločníčky. Doma mu tak vyrastá ďalšia krásna slečna a obliecť dve ženy môže byť pre muža skutočne poriadna výzva. „Z logistického hľadiska je to náročnejšie, pre tú malú to všetko obriadiť… Ale o to sa stará moja manželka.“

Daniela si však spoločenský večer očividne užila. A malá Dianka? Tá má spoločnosť v krvi!zasmiala sa Daniela, ktorá dodala, že s malou slečnou už zvládli aj dovolenku v Chorvátsku. Malá Dianka je tretie dieťa v rodine a hoci uživiť domácnosť s toľkými deťmi nie je jednoduché, Braňo to zvláda a "materskú dovolenku" by so svojou manželkou za otcovskú rozhodne nemenil.vyhlásil rázne.

Módna prehliadka sa niesla v znamení životných križovatiek a manželia si zaspomínali aj na osudovú križovatku svojho života – prvé stretnutie. „Stretli sme sa na úrade – ja ako novinárka, on ako poslanec. Robila som s ním rozhovor a tam to celé začalo,“ prezradila Daniela. A ako to je to dnes? Dostáva Braňo od svojej manželky stále otázky, pri ktorých sa zapotí? Sledujte, či sa zapotil pri tej našej...