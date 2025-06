Tvár a telo sú pre ňu pracovný nástroj: Krásna Monika Szabó tento TLAK nezvláda! Rozhodla sa...

Monika Szabó - CCl (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Herečka, ktorá hviezdi v seriáli Dunaj, k vašim službám sa prednedávnom blysla v úlohe modelky, kde predviedla dokonalé krivky. Monika sa však pýši aj hladkou pleťou bez vrások, napriek tomu priznala, že v dnešnej dobe nie je ľahké nepodľahnúť všadeprítomnému tlaku na dokonalosť. „Mám pocit, že čoraz viac žien, aj mladších ako ja, rieši, že by si niečo dali spraviť,“ priznala Monika s tým, že tlak vníma najmä cez sociálne siete. Aj ona sama sa vraj pristihla pri myšlienke, že možno už je čas niečo na sebe „upraviť“.

Herečka sa však o svoje telo a tvár nestará impulzívne – radí sa s odborníkmi.zdôraznila.Sama si je veľmi dobre vedomá, že vzhľad je v jej profesii kľúčovýZároveň však nechce stratiť autenticitu, najmä čo sa týka mimiky tváre.



Reč však prišla aj na starnutie s noblesou a hoci má herečka ešte od toho ďaleko, je to rozhodne cesta, ktorou sa chce uberať. „Sledujem českú modelku Pavlínu, ktorá je v pokročilejšom veku a je to jedna nádherná žena a presne to si hovorím, že keď ja raz budem v jej veku, tak by som chcela takto vyzerať. Lebo elegantne a s gráciou zostarla a to je môj cieľ,“ prezrádza umelkyňa. Vo videu však prezradila aj to, bez čoho rozhodne nikdy nevyjde z domu!