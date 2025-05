Módna šou KRIŽOVATKY podčiarkla život Lýdie Eckhardt! Už je BABKA: Začne navrhovať aj pre deti?!

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky (Zdroj: Ramon Leško)

V spomienkach sa však zďaleka nevracia len k jedinej životnej križovatke. „Každá mala nejaký význam. Môj brat vedel, že chce byť lekárom ako náš otec, a ja som od narodenia vedela, že chcem byť všetko iné, len nie lekárkou.“ Otec jej pripravil inú cestu – poslal ju študovať právo, no osud si s ňou urobil po svojom. „Nakoniec som to právo zavesila na klinec a vydala som sa vľavo,“ zasmiala sa. A vďaka tomu dnes existuje značka, ktorú poznajú celé generácie žien.

Veľká životná križovatka prišla aj v súkromí a to v podobe spriaznenej duše. Lýdia si dodnes váži, že stretla partnera, ktorý ju podporoval vo všetkom, čo robila. Ako huslista mal pochopenie pre jej tvorivé nasadenie, a aj vďaka nemu mohla rozvíjať svoju značku. Práve tento krok považuje za zásadný.

Módna návrhárka, ktorá dnes patrí k ikonám slovenskej módy, sa vrhla na podnikanie už v 28. rokoch.odhaľuje zákulisie podnikania Eckhardt, ktorej sa však podarilo za roky v módnom svete vybudovať silnú a veľmi elegantnú značku. Aj vďaka tomu, že práca je pre ňu viac než len biznis.



A práve v čase, keď je na vrchole, prichádzajú do života ďalšie zmeny. Lýdia sa nedávno stala babkou. „Veľa som o tom počúvala, ale ten pocit treba zažiť,“ priznala dojatá. Vnučka Olivia jej otočila priority naruby - a keďže aj bábätko môže byť inšpiráciou, čoskoro bude zrejme šiť aj detské kúsky. „Keby som mala vnuka, tak obnovíme našu vláčikovú zostavu. Ale mám vnučku – tak spod tých volánov ju ani neuvidíte,“ prezrádza so smiechom Lýdia. Križovatky však nekončia a ďalšia na ňu čaká v podobe dôchodku. Návrhárka však ešte do starého železa určite nepatrí a na dôchodok nepomýšľa. Práve naopak, už dnes totiž pripravuje niečo veľké. V budúcom roku oslávi 35. výročie svojej značky – a už teraz všetko nasvedčuje tomu, že to bude módna udalosť roka.

