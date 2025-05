Módna prehliadka Eckhardt hýrila farbami, Kovár má v duši tmu: Kúpil som Lydke kvety aj za Danku!

Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky, František Kovár (Zdroj: Ramon Leško)

Posledné roky je zvykom, že Lýdia Eckhardt sa prihovára divákom módnej prehliadky nielen úžasnou a bohatou kolekciou, ale aj vľúdnymi slovami. Tentokrát si ako tému večera zvolila – Križovatky. A aj ona sama na nich stále niekoľkokrát v živote. „Každá križovatka mala nejaký význam,“ povedala Lýdia Eckhardt na margo témy. „Asi tá najdôležitejšia bola voľba partnera, pretože ja som to šťastie mala, že tú druhú polovičku som si našla… a bol to práve on, kto ma neuveriteľne podporoval v tejto práci, bol umelec, huslista, tak asi chápal to nadšenie, ktoré človek má,“ vyznala sa módna návrhárka ktorá tróni na piedestále prvej dámy slovenskej módy už dlhé roky.

Kolekcia jar/leto 2025 bola výnimočná rôznymi farebnými kombináciami, pestrosťou, strihmi i materiálmi a doplnená bola aj exkluzívnymi kabelkami či topánkami. Usmievavé modelky v nádherných modeloch i slová Lýdie Eckhardt pohladkali dušu prítomných, medzi ktorými tradične nechýbala vždy elegantná Emília Vášáryová, Andy Kraus s manželkou Jankou, manželia Zahradníkovci, ktorí prišli s 11-mesačnou dcérkou Dianou.

Prišiel však aj herec František Kovár, ktorý na prehliadkach zvykol robiť garde svojej manželke Daniele. Na verejnosti sa ukázal prvýkrát po nedávnej smrti svojej manželky. Spoločnosť mu robila vnučka, nevesta Pavlína a jej mama.povedal a dodal:tlačili sa mu slzy od očí. Vrúcne objatia, úsmevy, milé slová či držanie za ruku mu iste spríjemnili chvíle a priniesli chvíľku zabudnutia.

