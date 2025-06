Magdaléna Šebestová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nie fyzická krása, ale vyžarovanie! To podľa Magdalény Šebestovej najviac robí ženu ženou: „Žena by mala byť v prvom rade dáma a mala by byť okolo nej príjemná pozitívna aura,“ tvrdí bývalá misska a dodáva, že je dôležité starnúť s gráciou. Sama však neváha využívať estetické zákroky či pomoc odborníkov. A hoci by sa mohlo zdať, že jej v živote nič nechýba, určite sníva o naplnení svojich skrytých túžob. Po rozchode s exfutbalistom Jánom Ďuricom, otcom svojej dcéry Niny, prežila vzťah s politikom Györgyom Gyimesim i tajomným ctiteľom, no stále nezakotvila v náručí toho pravého muža.

Ako sme však videli na pompéznom bále celebritnej lekáry Aleny Pallovej, nešťatie v láske Magde neubralo z krásy ani životného elánu. Iba sa už na svet pozerá tak trochu inými očami.hovorí o tom, že starosti, ktoré mala v dvadsiatke či tridsiatke už v jej hodnotovom rebríčku neplatia.

Magdaléna Šebestová odhaľuje tajomstvo ženskej príťažlivosti: Čo robí ženu skutočne neodolateľnou? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)