Magda Šebestová je po rozchode stále sama: Partnera chcem, ale... Vysoké nároky?!

Magdaléna Šebestová je mamou na plný úväzok, napriek tomu si však odskočila do nového divadla JanArt, kde si vychutnala famózny muzikál Vyznanie. „Mám veľmi rada pesničky, mám rada aj Modus a tie pesničky poznám. Dokonca ich pozná aj moje dieťa, lebo si ich púšťame v aute. Takže ja som bola rada, aj som si zaspievala,“ prezradila s úsmevom, pričom priznala, že si rada zaspieva sama. „Sama spievam najviac a keď si trochu uletím na koncertoch. Ale inak chránim svoje okolie, takže väčšinou sama v aute,“ dodala so smiechom.

A keď už sme boli pri vyznaniach, aké najkrajšie vyznanie dostala práve krásna Šebestová? „Podľa mňa to je od mojej dcéry. Má deväť rokov, takže tie vyznania sa jej dávajú veľmi ťažko. Keď ju to raz za čas prepadne, tak to stojí za to,“ hovorí s láskou, jedným dychom však dodáva, že prekvapiť ju vedel aj bývalý partner. „Aj Ninkin tatino Janko robil krásne gestá, keď sme boli spolu, ale predsa len tie vyznania od dieťaťa sú na celý život, také úprimné.“

Bývalá miss je už nejaký čas single a do nového vzťahu sa podľa všetkého nehrnie. „Som v takej pozícii, že sa nikde nemusím ponáhľať. Dieťa mám, venujem sa mu, takže nie som zásadne tlačená časom. Či budem mať jedno alebo viac detí, už mi je jedno. Takže si to užívam a verím, že príde čas, keď si nájdem partnera a budem s ním až do konca života,“ nešetrí úprimnosťou sexi brunetka, ktorá o záujem mužov rozhodne nemá núdzu. A hoci je momentálne bez partnera, osamelá sa rozhodne necíti a dokonca jej nechýba ani rameno, na ktorom by sa mohla vyplakať. O súkromí toho však sexi Misska prezradila podstatne viac.

