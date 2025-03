Láska NEPOZNÁ hranice: TOTO sú politici, ktorí našli lásku v šoubiznise!

Títo politici našli lásku v šoubiznise! (Zdroj: Topky/SITA)

Jarmila Lajčáková-Hargašová a Miroslav Lajčák

Jarmila Lajčáková-Hargašová je dlhé roky manželkou diplomata Miroslava Lajčáka. Majú spolu dcéru Laru. Diplomatická práca si vyžaduje mnoho cestovania a tiež aj žitie mimo Slovenska. A síce Lajčák žil v Bruseli, Jarmila sa rozhodla ostať na Slovensku. „My sme zvažovali, keď sa manžel sťahoval do Bruselu... Mimochodom, už sa bude zasa sťahovať naspäť medzičasom. Problém bol to, že on väčšiu časť týždňa trávi na cestách v zahraničí. Čiže on reálne ani v tom Bruseli nie je," vysvetlila dôvody. „Tu mám dcéry, tu mám vnúčatá, sestry, rodičov, ktorým tiež už pribúda vek a chcem ešte byť s nimi. Takže to rozhodnutie vzniklo takto, aby som nebola ja sama v cudzom svete, lebo sú týždne, keď je 5 dní v zahraničí," dodala.