Čobejová sa ukázala BEZ mejkapu: Wau, stále KRÁSNA!

BRATISLAVA - Michaela Čobejová líčidlá naozaj nepotrebuje. Je to krásna žena. Veď pozrite... Prirodzenosť jej nesmierne svedčí.
Slovenská herečka Michaela Čobejová patrí medzi tie ženy, ktoré dokazujú, že krása nespočíva len v dokonalej vizáži. Patrí k osobnostiam, ktoré sa neboja ukázať aj v úplne prirodzenej podobe – bez nánosov líčidiel či profesionálneho stylingu. Aj keď sa mnohé ženy spoliehajú na mejkap ako na nevyhnutnú súčasť každodenného vzhľadu, Michaela ide proti prúdu.
Jej prirodzená tvár pôsobí sviežo a žensky. Herečka tak potvrdzuje, že starostlivosť o seba nemusí byť vždy spojená s hodinami pred zrkadlom či experimentovaním s kozmetikou. Niekedy stačí úsmev a zdravý životný štýl, aby žena vyžarovala krásu, ktorá je trvalejšia než akýkoľvek mejkap.
Čoraz viac sa ukazuje, že trend prirodzenej krásy nachádza svoje pevné miesto aj medzi známymi osobnosťami. Michaela môže byť inšpiráciou pre všetky ženy, ktoré sa často cítia pod tlakom dokonalosti prezentovanej na sociálnych sieťach. Pripomína nám, že niekedy je práve tá najjednoduchšia a najmenej nápadná verzia človeka tou najkrajšou a najpútavejšou. FOTO Čobejovej bez mejkapu nájdete v galérii.
