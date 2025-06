Aha, čo Ivana Gáborík prezradila o svojich najbližších chlapcoch: Pravda o vzťahoch v rodine! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Ivana Gáborík priznáva, že počas pobytu v Los Angeles celkom prepadla zdravému životnému štýlu a zďaleka to neostalo len pri cvičení či zmene jedálnička. Tanečnica zašla ešte o pár krokov ďalej. „Našla som si tam takúto komunitu ľudí, nakúpila som si hrubé knižky a doma som si študovala – jednak o liečbe, o bylinkách, aké sú silné, ako nám dokážu pomôcť,“ priznala. A ako hovorí – jej záhrada plná liečivých rastlín ju stále láka. Dokonca ju premáha chuť ponoriť hlavu opäť do knižiek a vzdelávať sa. „Láka ma opäť štúdium niečoho, čo by som chcela aj ja sama.“

Na Ameriku spomína s láskou, no jedným dychom dodáva, že spočiatku to bolo pomerne ťažké obdobie.Dnes si zahraničie užíva ako dovolenkárka:Ivana však nie je jedinou tanečníčkou v rodine Surovcových, jej brat Tomáš kedysi tiež hviezdil v Let´s Dance, no už sa zo sveta šoubiznisu stiahol. Ako si žije a aké má vzťahy so švagrom Gáboríkom? Pozrite si video vyššie.