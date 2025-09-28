Z drsniaka princeznička! Gáborík spraví pre dcéry čokoľvek: Pozrite sa, čo je ochotný podstúpiť!

TRENČÍN - Marián Gáborík už dávno nie je tvrdým hokejovým útočníkom, ktorý sa nebojí žiadneho súboja na ľade. Dnes je z neho otec, ktorý sa neštíti ani tých najjemnejších momentov s deťmi – a to ani vtedy, keď ide o niečo, čo by väčšina chlapov len ťažko rozdýchala...
Na videu, ktoré zverejnil na svojom Instagrame, sa objavuje v úplne inom svetle, než sme zvyknutí. Namiesto toho, aby si po náročnom dni oddýchol, sa necháva s nadšením „zkrášliť“ svojimi dcérkami. Izabela a Leia mu do vlasov dávajú sponky a vytvárajú drobné copíky, pričom sa na tom výborne zabávajú. „Krásne copík,“ komentuje Bela, ktorá si celú túto chvíľu maximálne užíva.
Gáborík, ktorý sa kedysi na ľade nebál žiadnej výzvy, teraz ukazuje, že byť otcom je pre neho najväčšia výzva. A aj keď by sa niektorí muži tomuto „babskému“ rituálu radšej vyhli, on je ochotný sa do toho zapojiť a ukázať, že najväčšie výhry sú tie rodinné.
Izabela a Leia sa pri tejto aktivite nielenže výborne zabávajú, ale ešte si aj spievajú. Gáborík naozaj nezostáva len pri pohľadoch z lavičky – v tomto prípade ide o plnohodnotné zapojenie sa do rodinného života, ktoré si so svojimi dcérkami užíva naplno. Gáborík už nie je aktívny športovec, no dokazuje, že aj v roli otca sa dá podávať maximálny výkon – najmä v týchto naoko obyčajných, ale pre neho neoceniteľných chvíľach.
