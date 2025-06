Život po boku hokejovej LEGENDY ju takmer ZLOMIL: Ivana Gáborík prehovorila o PSYCHICKOM KOLAPSE!

Manželia Gáboríkovci (Zdroj: Tibor Géci)

Po tom, čo odišla za Mariánom Gáboríkom, zažila psychický kolaps, z ktorého ju podľa vlastných slov vytiahol práve jej manžel. „Na Slovensku som bola pracovne veľmi vyťažená. Mala som Let´s Dance, vystúpenia, učila som tanec, rôzne fotenia, hranie v reklamách. A prišla som do Ameriky a zrazu nič… ticho!“ zaspomínala si Ivana na náhly zlom v živote, keď sa z centra pozornosti ocitla v neznámom svete, kde ju nikto nepoznal a kde zrazu nemala žiadne pracovné povinnosti. Aktívna žena, ktorá bola zvyknutá na neustály pohyb, sa psychicky zrútila.

„Ja som bola psychicky úplne na dne,“ priznala bez servítky v podcaste Sama sebou s Barborou a Michaelou. V najhoršej chvíli prišiel zásadný moment, ktorý zmenil všetko – opora manžela. „Vtedy mi psychicky veľmi pomohol môj muž. Vedela som, že je to dobrý človek, keď vníma aj mňa a nie len svoju kariéru. Chcel aj mne pomôcť, aby som sa našla.“

Ich príbeh sa začal ešte v roku 2011. Ivana začala za Mariánom lietať do Ameriky – najskôr do New Yorku, neskôr do Columbusu. Vzťah na diaľku bol náročný. „Randili sme tak, že som za ním prišla na nejaký týždeň, max dva, a potom som sa vrátila späť. Vzťah na diaľku nie je vôbec ľahký a kebyže mám ísť do toho ešte raz a v tomto veku, tak to asi vzdám.“