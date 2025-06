Robo Vittek na premiére s NOVOU PRIATEĽKOU: Aha, zbalil túto krásku... Lajkuje ju aj jeho EX!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V pondelok večer televízia Markíza v jednom z bratislavských nákupných centier premiérovala novú dokumentárnu sériu z vlastnej tvorby - Slovan Bratislava: Cesta za snom. Ujsť si to nenechal ani Robo Vittek (43), ktorému spoločnosť robila nová priateľka... Aha, zbalil túto krásku. Lajkuje ju dokonca aj jeho ex!

Streamovacia služba Voyo uvádza nový exkluzívny osemdielny dokument z vlastnej dielne - Slovan Bratislava: Cesta za snom. Ten prináša divákom bezprecedentný pohľad od zákulisia najslávnejšieho a najúspešnejšieho futbalového klubu na Slovensku - ŠK Slovak Bratislava, ktorý si práve vybojoval historicky siedmy ligový titul v rade.

V piatok večer sa v jednom z nákupných centier konala slávnostná premiéra. No a tú si nenechalo ujsť viacero úspešných futbalistov... Medzi nimi aj Robo Vittek, ktorý však neprišiel sám. Po rozvode s Patríciou Vittek sa vedelo o viacerých ženách v jeho živote. Aktuálne však nie je známe, že by po jeho boku bola nejaká partnerka. No vyzerá to tak, že je.

Na premiére sa totiž objavil so sympatickou brunetkou, ktorá v spoločnosti rozdávala široké úsmevy. Dvojica prišla spolu a napokon pri sebe sedela aj v samotnej sále. Podľa našich informácií sa neznáma kráska volá Simona a vlastní kaviareň v centre Bratislavy. A zjavne si vychádza aj s Robovou bývalou manželkou a deťmi - svedčia o tom lajky a komentáre na jej fotkách.

