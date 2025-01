Patrícia Vitteková (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalá manželka futbalistu Róberta Vitteka a úspešná podnikateľka Patrícia Viteková doslova žiari. Podľa všetkého sa jej darí nielen v pracovnej oblasti, ale aj v súkromí. „Cítim sa šťastná, cítim sa naplnená. Moje dcéry už vedia, čo chcú byť, už nejakým spôsobom nehľadáme. Vidím, že si idú každá svojou cestou. Sophie má už 19 rokov, Tia našla naozaj zmysel života. Ja som nevidela nikoho sa tak tešiť do školy, ako je ona,“ neskrýva nadšenie pyšná mama.

Hoci život s tínedžerkami nie je vždy dokonalý, Patrícia si svoj vzťah s dcérami veľmi váži a nedá naň dopustiť.

Nie je to však len jej vzťah s dcérami, čo jej prináša radosť do života. Patrícia žiari aj po boku svojho partnera, o ktorom hovorí len v superlatívoch. „Dnes som veľmi spokojná aj v tom, že moje deti sú spokojné, že mám partnera, ktorý mi je neuveriteľnou oporou, kamarátom, takým hnacím motorom. U nás vyriešil veľa vecí. On je človek, ktorého si žena naozaj zaslúži a čaká. Stále mu hovorím, že keby sa čokoľvek malo stať, ja mu za náš vzťah môžem iba poďakovať.“ O svojom partnerovi hovorí s veľkou úctou a láskou.Vitteková však prehovorila aj o bývalom manželovi, futbalistovi Robertovi Vittekovi. Slová, ktoré mu adresovala prekvapili aj ju samotnú!

Vitteková našla lásku svojho života! SPOVEĎ o vzťahu po Robovi: Je mladý, ale... (Zdroj: NL/TH)