Pri pokuse dostať sa do Iránu zahynuli traja afganskí migranti

KÁBUL - Traja Afganci zahynuli tento týždeň v západnej provincii Herát pri pokuse o nelegálny vstup do Iránu v dôsledku mrazivých teplôt, uviedol v sobotu miestny armádny predstaviteľ. Upozornila na to agentúra AFP.
„Traja ľudia, ktorí chceli nelegálne prekročiť iránsko-afganskú hranicu, zahynuli v dôsledku chladného počasia,“ povedal anonymný predstaviteľ afganskej armády pre AFP. Dodal tiež, že v horskej oblasti provincie Herát zahynul v dôsledku mrazov aj jeden pastier. Zosnulí migranti boli súčasťou skupiny, ktorá sa pokúsila prekročiť hranicu s Iránom ešte v stredu, no afganské pohraničné sily ju zastavili. „Pátranie prebiehalo v stredu v noci, ale telá boli nájdené až vo štvrtok,“ potvrdil zdroj AFP. Podľa najnovších údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) donútili iránske úrady medzi januárom a koncom novembra viac ako 1,8 milióna Afgancov vrátiť sa späť do Afganistanu.
Riziko ďalšieho vysídľovania
„Tieto hromadné návraty v nepriaznivých podmienkach zaťažili už aj tak preťažené zdroje a služby Afganistanu,“ uviedol UNHCR na svojom webe venovanému situácii v Afganistane. Podľa úradu to vedie k „riziku ďalšieho a nového vysídľovania, vrátane návratov späť do Pakistanu a Iránu a ďalej“. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tento týždeň vyzvala krajiny, aby prestali násilne vracať ľudí do Afganistanu, a upozornila na „reálne riziko vážneho ublíženia, ktorému navrátilci čelia“. AFP vysvetľuje, že Afganistan bojuje s viacerými výzvami. V uplynulých mesiacoch krajinu, ktorá je mimoriadne citlivá na zmeny klímy, zasiahli dve veľké zemetrasenia. Kábul tiež čelí medzinárodným sankciám, najmä v dôsledku utláčania žien, a podľa Svetového potravinového programu (WFP) trpí viac ako 17 miliónov Afgancov akútnou potravinovou neistotou.