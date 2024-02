Patrícia Vitteková (Zdroj: Ján Zemiar)

Patrícia Vitteková sa asi najviac zviditeľnila dlhotrvajúcimi nezhodami a rozvodom s Robom Vittekom. Definitívnu bodku za svojím manželstvom dali pred necelými štyrmi rokmi, vojnová sekera je teda zakopaná a dá sa povedať, že dnes sú už priatelia a hlavne rodičia svojich detí. Poznáme ju však aj ako speváčku, teraz však dozrel čas na to, aby sa zo svojich pocitov počas dramatického životného obdobia vyrozprávala vo vlastnej knihe: „Je to pohľad mňa ako mamy, ako ženy a ako človeka na všetko, čo sa okolo nás mediálne dialo… dúfam, že to veľa ženám otvorí oči a že budú vedieť, že všetko sa dá zvládnuť“, srší dnes dobrou náladou Paťa. A aj vieme, prečo.

Dnes je vyrovnaná a vyzrozumená so všetkým, čo prekonala. Rovnováhu v živote našla zrejme aj preto, že po jej boku stojí nový muž, s ktorým je veľmi šťastná, a darí sa tiež jej dcéram. Aj na svoju minulosť sa teda díva inými očami: „Pozerám sa retrospektívne na to, ako som to vnímala vtedy... teraz sa na to pozerám s veľkým nadhľadom a s vďakou, pretože si myslím, že aj ja som bola iným človekom… Všetko to, čo sa stalo, sa stať malo a som za to vďačná.“ Čítal už rukopis knihy aj exmanžel Robo? A je niečo, čo z knihy vyškrtol?

Vitteková chystá intímnu SPOVEĎ: Teraz budem hovoriť ja! Robo odpadne, keď to zbadá (Zdroj: NL/Ján Zemiar)