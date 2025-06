PREMIÉRA dokumentu o Slovane: Nápaditá Hospodárová, bábätko na ceste a... Štýlová babička Weissová!

Premiéra dokumentárnej série Slovan Bratislava: Cesta za snom. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V piatok sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala slávnostná premiéra novej dokumentárnej série z dieľne Voyo - Slovan Bratislava: Cesta za snom. Tú si nenechalo ujsť viacero známych futbalistov, ale aj známych osobností zo spoločenského života. Pozrite, ako to na nej vyzeralo!

Nová dokumentárna séria prináša divákom bezprecedentný pohľad do zákulisia najslávnejšieho a najúspešnejšieho futbalového klubu na Slovensku ŠK Slovan Bratislava, ktorý si práve vybojoval historicky siedmy ligový titul. V piatok sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala slávnostná premiéra, ktorú si nenechalo ujsť mnoho futbalistov, ale aj známych osobností spoločenského života.

Moderátorkou večera bola markizácka šporťáčka Janka Hospodárová, ktorá na premiéru dorazila skutočne nápadito oblečená. Klasickú čierno-bielu kombináciu nohavíc a bielej košele totiž ozvláštnila spôsobom, ako si vrchnú časť zapravila. Nevyužila k tomu klasicky gombíky, ale rozopnutú košeľu iba prekrížila a zapravila si ju do nohavíc. Pozrite, vyzerá to naozaj šik!

Premiéra dokumentárnej série Slovan Bratislava: Cesta za snom. (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozornosť pútala aj krásna budúca mamička. Reč je o priateľke futbalistu Jurajaj Kucku, Romane, ktorá svoje zaoblené tehotenské bruško skrývala pod voľnými šatami vo farbe "champagne". Pre športovca to bude už štvrté dieťa. Dve - dcéry Melániu a Viktóriiu - má z predchádzajúceho vzťahu, no a so súčasnou priateľkou Romanou má syna Nathana.

Premiéra dokumentárnej série Slovan Bratislava: Cesta za snom. (Zdroj: Ján Zemiar)

Neprehliadnuteľná bola aj košatá rodina Weissovcov. Premiéru dokumentu si nenechal ujsť nielen mladší Vladimír s dcérou Viktóriou a synom Michalom, ale aj jeho otec, tréner Vladimír Weiss s manželkou Martou. No a tá bola doslova ozdobou rodiny. Oblečená bola absolútne štýlovo a luxusne, až by málokto tipoval, že reč je o babičke. Veď pozrite na ňu!

Premiéra dokumentárnej série Slovan Bratislava: Cesta za snom. (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra dokumentárnej série Slovan Bratislava: Cesta za snom. (Zdroj: Ján Zemiar)