December, mesiac alkoholu! Na Slovákov striehne desivá opica, tieto RADY vás postavia opäť na nohy

BRATISLAVA - Blížiace sa vianočné sviatky a Silvester sú pre mnohých Slovákov symbolom pohody, rodinných stretnutí a osláv, ktoré sa často nezaobídu bez alkoholu. Práve tieto dni sú však aj veľkým výkričníkom – najmä pre tých, ktorí podľahnú zábave v alkoholovom opojení viac, než by ich organizmus zvládol. To sa nemusí vždy skončiť dobre, a preto je dobre myslieť na "zadné vrátka".
Ráno po bujarej noci prichádza krutá realita v podobe triezvosti, uvedomovania si včerajších udalostí, no predovšetkým bolesti hlavy, nevoľnosti, podráždeného žalúdka či črevných problémov.
Takzvaná "opica" síce nie je oficiálna diagnóza, no jej príznaky vás môžu odstaviť pokojne aj na celý deň. Ako sa s nimi vysporiadať rozumne a čo môže skutočne pomôcť?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Ako prežiť ráno po alkohole
Doplňte tekutiny, ale s rozumom
Alkohol výrazne odvodňuje organizmus, čo je jeden z hlavných dôvodov bolesti hlavy a celkovej slabosti. Základom je preto hydratácia. Ideálna je čistá voda, prípadne jemne mineralizované vody. Vyhnite sa však sladeným limonádam či energetickým nápojom – tie môžu podráždiť žalúdok ešte viac. Dobrým pomocníkom sú aj bylinkové čaje, napríklad mäta alebo harmanček, ktoré upokojujú tráviaci trakt.
Ľahké jedlo namiesto mastných „záchran“
Tradičná rada dať si ráno po alkohole mastné jedlo môže niekomu pomôcť, no u mnohých spôsobí pravý opak – zhoršenie nevoľnosti a žalúdočných ťažkostí. Lepšou voľbou sú ľahko stráviteľné potraviny, ako banán, suchý rožok, ryža alebo ovsená kaša. Tieto jedlá nezaťažia žalúdok a pomôžu stabilizovať hladinu cukru v krvi.
Oddych a spánok ako základ regenerácie
Organizmus po konzumácii alkoholu pracuje „na plné obrátky“, aby sa zbavil toxínov. Ak máte možnosť, doprajte si pokojný režim a predĺžený spánok. Krátky oddych počas dňa môže výrazne zmierniť únavu, závraty aj podráždenosť, ktoré sú typickými sprievodnými javmi opice.
Podpora trávenia a čriev
Nevoľnosť, hnačka či nafukovanie sú častým dôsledkom podráždenej sliznice žalúdka a čriev. Pomôcť môžu probiotiká, kyslomliečne výrobky alebo jemné vývary. Vyhnite sa káve hneď po prebudení – hoci láka ako rýchly "nakopávač", môže zhoršiť žalúdočné problémy. Niektorí majú vo zvyku tiež siahnuť po klasických a populárnych šumivých tabletách. Tam ale treba dbať na to, či nám takéto výrobky skutočne pomáhajú, alebo na ne nie sme alergickí a to, ako ich toleruje naše telo. Ich konzumáciou môžeme stav ešte zhoršiť.
Vitamíny a minerály ako pomoc zvnútra
Alkohol vyplavuje z tela dôležité minerály, najmä horčík a draslík. Ich doplnenie môže zmierniť svalovú slabosť, tras či bolesti hlavy. Vitamíny skupiny B zas podporujú metabolizmus a nervový systém, ktorý alkohol výrazne zaťažuje.
Čerstvý vzduch a mierny pohyb
Ak vám stav dovolí, krátka prechádzka na čerstvom vzduchu môže urobiť viac než ďalší liek proti bolesti. Pohyb podporí krvný obeh, okysličenie mozgu a celkové „prebudenie“ organizmu. Netreba to však preháňať – intenzívny tréning je v takomto stave skôr kontraproduktívny. Niektorí totiž volia aj extrém v podobe otužovania (čo je v zime pre mnohých tiež alternatívou) alebo aj behanie. Tieto aktivity, akokoľvek vyzerajú, že by mohli odbúrať nepríjemný stav, môžu v dôsledku zrýchlenia tepu ešte podporiť bolesť, ktorou práve trpíte.
Prevencia je vždy lepšia cesta
Hoci existuje viacero spôsobov, ako zmierniť ranné príznaky po alkohole, najúčinnejšou radou zostáva umiernenosť pri konzumácii šotov či iného alkoholu. Striedanie alkoholu s vodou, pomalé tempo pitia a kvalitné jedlo ešte počas večera dokážu zázraky. Vianoce a Silvester majú byť sviatkami radosti, nie dňami, na ktoré si spomenieme len cez bolesť hlavy a pokazený žalúdok.