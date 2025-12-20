Slovenskí a maďarskí policajti cvičili zásah po lúpeži banky: Páchatelia mali unikať smerom na Slovensko

KOŠICE - Policajti z Košického kraja si s maďarskými kolegami precvičili súčinnosť pri zadržaní páchateľov unikajúcich po neúspešnom pokuse o vykradnutie banky. Podľa oznámenia malo k lúpeži dôjsť v pobočke banky v maďarskom meste Szendrő, traja páchatelia, ktorí zamestnancom hrozili zbraňou, následne ušli na osobnom aute smerom na Slovensko. O cvičení z uplynulých dní informovala v sobotu košická krajská polícia.
„Vozidlo unikajúce hliadke maďarskej polície spozorovali slovenskí policajti na ceste III/3299 pri bývalom hraničnom priechode Hosťovce. Vysokou rýchlosťou unikalo ďalej. K prenasledujúcim hliadkam maďarskej polície sa pridali aj ich slovenskí kolegovia,“ uviedla polícia. K úspešnému zadržaniu unikajúceho vozidla a jeho posádky došlo medzi obcou Peder a mestskou časťou Budulov v Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie.
„Hlavným cieľom cvičenia bolo precvičiť jednotlivé policajné činnosti, postupy, spoluprácu a súčinnosť jednotlivých policajných zložiek zúčastnených na cvičení pri vykonaní cezhraničného prenasledovania smerom z Maďarskej republiky na územie Slovenskej republiky,“ uviedla polícia. Policajti si zároveň preverili spôsob a možnosti komunikácie a prenosu informácií medzi jednotlivými zložkami, ale aj s koordinačným strediskom tiesňovej linky 112, a koordináciu síl a prostriedkov v spolupráci so Spoločným kontaktným pracoviskom Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely v rámci ich vzájomnej informovanosti.