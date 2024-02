Patrícia Vittek s partnerom Denisom (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulo takmer 11 rokov, odkedy sa rodina Patrície a Roba Vittekovcov rozpadla. Po dlhých sporoch a doťahovačkách, ktoré trvali celé roky, ich súd napokon rozviedol. Stalo sa tak začiatkom júna 2020 a verejnosť sa to vlastne dozvedela z Patríciinho instagramu, kde uverejnila status: „9.9. 2016 a 6.6.2020. Dva dátumy, ktoré keď pretočíte, vytvoria zvláštnu symbiózu, niečo ako hru čísel. 6.6.2020 som sa po "15” rokoch manželstva ,“8” rokoch novinárskeho záujmu a 5 rokoch súdnych procesov stala právoplatne slobodnou. To slovo ešte aj dnes vyslovujem s rešpektom a veľmi opatrne." Každopádne vzťahy s Robom Vittekom sa po búrlivých rokoch upokojili a vkĺzli do normálu: „Už dlhšie máme vzťahy veľmi priateľské a rodičovské... a viem, že dcéry sú spokojné, ako žije tatino a ako žijeme my, a to je pre mňa známka, že zvládli sme to“.

A Patrícia zvládla prijať aj novú lásku a takpovediac slobodná už opäť nie je. Hrdo sa hlási ku vzťahu s realitným maklérom Denisom, do ktorého je zaľúbená až po uši. Hrdličky sa od seba nepohli ani na otvorení vynovenej reštaurácie v centre Bratislavy, na ktorej sa zúčastnili aj obidve jej dcéry.

„Určite sa teším, keď môžeme spolu niekam ísť“, priznáva speváčka, ktorá si Denisa nevie vynachváliť: „Je to skvelý muž. To, čo mi momentálne ako žene dáva pocítiť, je naozaj niečo výnimočné “. Súkromie si však chce strážiť, pretože je poučená a zároveň vďačná za to, čo teraz prežíva. A s akými slovami prijali nového partnera Patrície jej dcéry? Kiežby to tak bolo aj v iných rodinách...

Patrícia Vittek nemôže byť šťastnejšia: Takto zhodnotila svojho partnera! Sila, čo povedali jej dcéry (Zdroj: NL/Ján Zemiar)