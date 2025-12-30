Horela fasáda domu a auto! Požiar v Dolnom Kubíne spôsobil škodu za 23-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
DOLNÝ KUBÍN - Dolnokubínski príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri utorkovom nočnom požiari fasády rodinného domu a osobného auta v katastri mesta Dolný Kubín. Podľa informácií Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline predbežne vyčíslená materiálna škoda presiahla 23.000 eur.
Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 4.00 h. Dolnokubínski hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar zlikvidovali dvomi vysokotlakovými prúdmi. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania, Pri požiari neboli zranené osoby. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 23.500 eur,“ priblížilo krajské hasičské riaditeľstvo.