Zima prepukla NAPLNO: Odborníci vztýčili varovný prst, za volantom si dávajte poriadny pozor!

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred víchricou na horách a tvorbou snehových jazykov, najmä na strednom a východnom Slovensku. Vydal preto výstrahy prvého aj druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstraha pred snehovými jazykmi platí pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja s predbežnou platnosťou do stredy (31. 12.) dopoludnia. Výskyt snehových jazykov je podľa SHMÚ v tejto ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy druhého stupňa pred vetrom
Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách platia v okresoch Tvrdošín, Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Kežmarok. V týchto lokalitách odborníci predpokladajú výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť do 105 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozornili.
Pred vetrom varuje SHMÚ aj v Košickom a Prešovskom kraji, kde lokálne na horách v polohách nad približne 1000 metrov nad morom očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h a priemernú rýchlosť okolo 50 km/h. „Táto rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali meteorológovia.
Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v Bratislave pre nočné sneženie
Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v Bratislave pre nočné sneženie a poveternostné podmienky. Informovala o tom na sociálnej sieti. Upozornila aj na dodržiavanie predpísaného osvetlenia na autách. „Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti s nočným snežením apelujú na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii súvisiacej s poveternostnými podmienkami a zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke,“ priblížila polícia. Zároveň upozornila na nutnosť dodržiavania používania predpísaného osvetlenia na motorových vozidlách. „Je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety,“ dodala.
SSC upozorňuje na čerstvý a kašovitý sneh na viacerých úsekoch ciest
Na viacerých úsekoch ciest sa môže nachádzať vrstva čerstvého až kašovitého snehu, miestami do piatich centimetrov. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk. Informuje, že cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov, miestami do štyroch až piatich centimetrov.
Zjazdné sú aj všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty
Zjazdné sú aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty. „Povrch vozoviek je vlhký až mokrý, na D1 Hlohovec - Piešťany, Východná - Važec, Košice-sever - Bidovce, D4 nultý obchvat Bratislavy, R3 obchvat Hornej Štubne, Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín, obchvat Trstenej a R4 obchvat Svidníka s vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do jedného až dvoch centimetrov,“ spresnila SSC.
Horské priechody sú tiež zjazdné
Doplnila, že horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu hrúbky jedného až troch centimetrov. Na horských priechodoch Javorník a Oravská Lesná sa miestami nachádza do štyroch až piatich centimetrov snehu, na horskom priechode Donovaly je zľadovatený sneh do jedného centimetra. Priechody Pusté Pole, Látky-Prašivá, Soroška, Dargov a Chorepa majú povrch vozoviek vlhký až mokrý.
Slovenská správa ciest upozorňuje, že HP Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky a na úseku cesty I/59, ako aj na HP Šturec hrozí padanie skál. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na približne 100 metrov v oblasti horného Považia a v lokalitách Píla a Valaliky, na HP Čertovica treba počítať s nárazovým vetrom. Horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky, Fačkovské sedlo pre vozidlá nad 12 metrov. Úseky ciest II/549 a III/3227 sú v zimnej sezóne neudržiavané a uzavreté pre všetky vozidlá.