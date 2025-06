Odkopnutá Anička z Ruže: Na Markízu sa vykašľala... Na natáčanie neprišla, NEDVÍHA telefón!

Anna Ličková (23) (Zdroj: TV Markíza)

Anička Ličková patrila od samého začiatku k najväčším favoritkám šou Ruža pre nevestu. Rasťo Zvara sa svojimi sympatiami k vysokej blondínke netajil a zobral si ju až do veľkého finále. Tam sa musel rozhodnúť medzi ňou a Miss Universe SR 2022 Karolínou Michalčíkovou. No hoci práve Anička prejavovala o Rasťa väčší záujem, on sa napokon rozhodol pre zdržanlivú Karolínu.

Od natáčania Ruže pre nevestu ubehlo už niekoľko mesiacov, no diváci si veľké finále mali možnosť pozrieť ešte len minulý týždeň. Aktuálne Markíza na svoje obrazovky prináša špeciálnu epizódu reality šou, ktorá bude plná emócií, konfrontácii, ale aj exkluzívnych odhalení. Podobne ako zvyšok šou, aj záverečný špeciál bude moderovať Krištof Králik.

(Zdroj: TV Markíza)

Pozvanie na natáčanie prijali všetky dievčatá, dokonca aj účastníčky z minulých ročníkov. Jedno dievča však chýbalo. A to rovno jedno z tých najpodstatnejších - Anička Ličková, ktorá skončila na 2. mieste. Ako prezradil moderátor, plavovláska má vraj zdravotné problémy.

„Pocit, aké je to byť vo finále, no zároveň skončiť druhá, by nám v ideálnom prípade prišla povedať Anička, ktorá sa po odvysielaní finále ozvala s tým, že má, údajne, zdravotné problémy a že sa nakrúcania na poslednú chvíľu nezúčastní. Produkcia sa s ňou snažila spojiť, no bohužiaľ sa nám to nepodarilo. A teda tu Anička dnes večer nebude,“ zahlásil Krištof.

Napokon sa Aničke snažil dovolať aj on, priamo pred zrakmi všetkých, no aj tento telefonát zostal bez odozvy. Či teda blondínka skutočne bojuje so zdravotnými problémami alebo sa len snaží už na celú šou čo najskôr zabudnúť, nevedno. Špeciálnu časť Ruže pre nevestu si môžete pozrieť dnes o 20:30 na Markíze

(Zdroj: TV Markíza)