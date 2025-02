Herec z Markízy SKRITIZOVAL Jana Krausa: Hostí NEPUSTÍ k slovu... Je NEPRÍJEMNÝ a len J*BE!

Jan Kraus (Zdroj: ČT)

Show Jana Krausa sa rokmi svojho vysielania stala legendárnou. Od roku 2004 sa pod názvom Uvolněte se, prosím vysielala na Českej televízii a od roku 2010 je stálicou vysielania FTV Prima. Na červenom kresle sa vystriedali stovky známych či menej známych tvárí a mnohí z nich účasť v relácii vnímajú ako privilégium. No sú aj takí, ktorí si po natáčaní povedali - už nikdy viac!

K takým patrí aj syn Veroniky Žilkovej a brat Agáty Hanychovej, herec Vincent Navrátil. Toho slovenskí diváci môžu poznať z markizáckeho seriálu Svätý Max, v ktorom stvárňoval hlavnú postavu farára. V Show Jana Krausa bol dvakrát - raz ako malý a druhýkrát v novembri minulého roka. No a teraz vo svojej komediálnej šou Bez brzd reláciu a najmä samotného Krausa poriadne skritizoval.

Moderátor je vraj po celý čas veľmi nepríjemný a hosťa nenechá povedať ani súvislú vetu. „On ti najprv zavolá nejaký rešeršista a hovorí s tebou povedzme hodinu, aby zistil, o čom chceš hovoriť a tak. Potom prídeš ku Krausovi, a ten ťa ani nepustí k slovu a len je*e a je*e a je veľmi nepríjemný,“ povedal bez servítky Vincent.

(Zdroj: FTV Prima)

A podobne má v pamäti zarytú aj svoju prvú návštevu. „Ja som uňho teraz bol, raz už som tam bol predtým, keď som bol malý a hovoril som si vtedy, že tam už nechcem ísť. Ale vydal som knihu, tak som si povedal, že pôjdem. No a ja som sa len nadýchol a on ma ani nepustil k slovu,“ oľutoval svoje rozhodnutie Navrátil. No nevníma to tak vraj len on...

Podobný názor majú aj diváci. „Už to začalo štvať aj ľudí. Ľudia mi normálne začali písať sami od seba, že im ma bolo ľúto. Aj v komentároch na Prime písali, že nikoho nepustí k slovu. On ti pokojne počas toho rozhovoru povie, že som chlap a jeho nebaví robiť rozhovory s chlapmi,“ dodal sklamaný Vincent.

(Zdroj: FTV Prima)