Slováci sú z NOVÉHO vzťahu Jovinečka vo vytržení: VTIPNÉ reakcie na jeho EX... Bianka, TOTO NEČÍTAJ!

BRATISLAVA - Internetový komik Jovinečko už viac neskrýva svoju novú lásku. Po rozchode s Biankou Rumanovou ukázal svetu partnerku Deny – a jeho odvážne video vyvolalo na sociálnych sieťach poriadny rozruch.
Už dlhšie sa špekulovalo, že po rozchode s Biankou Rumanovou má Filip Jovanovič alias Jovinečko novú partnerku. Dvojicu totiž viackrát videli v širšom centre Bratislavy. Včera internetový komik tieto dohady potvrdil – zverejnil sexi video so svojou polovičkou. Ide o sympatickú Češku menom Deny, ktorá sa venuje organizovaniu svadieb. Niektorí si dokonca myslia, že mala pripravovať aj obrad Bianky Rumanovej a Jovinečka, ktorý sa mal konať v septembri.
Bianka je už minulosťou! Jovinečko POTVRDIL nový vzťah: Horúce BOZKY so sexi brunetkou!
Kým Bianka v utorok oslavovala svoje 30. narodeniny, Jovinečko prekvapil fanúšikov touto horúcou novinkou. Podľa mnohých tým svoju expartnerku zatienil, keďže jeho video z autoumývarky malo obrovskú odozvu – 137-tisíc lajkov a vyše 4-tisíc komentárov. Tie však Bianke na nálade určite nepridajú. „To si poslal Bianke ako zdravicu k 30-ke? ale inak pochvala,” napísal istý muž. „Krásne, toto keď zbadá Sisa Sklovská (fanúšik myslel Bianku, pozn. red.), tak uvidíš psa len na Vianoce,” narážal ďalší na fakt, že si s Biankou striedali psa.
4 mesiace po ROZCHODE storočia: Známy Slovák už má za snúbenicu náhradu... IDENTITA odhalená!
„Bianka si kúpila diamantové hodinky, Jovinečko si našiel diamant,” dodala jedna zo žien. Podobných reakcií je pod videom neúrekom a väčšina fanúšikov mu nový vzťah úprimne praje. Navyše si všimli, že Rumanová už svojho expartnera prestala sledovať na sociálnej sieti. Na jej narodeninovej oslave sa tiež neobjavil, hoci ešte donedávna spolu trávili čas. Vyzerá to teda tak, že ich vzťah neskončil práve najlepšie.
