Šokujúce slová Trumpa: Putin chce, aby sa Ukrajine darilo! VIDEO Grimasa Zelenského hovorí za všetko

WASHINGTON - Takmer tri hodiny rokovali na Floride, no zásadný posun k mieru nepriniesli. Stretnutie Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským prebehlo pokojnejšie než februárová výmena názorov v Bielom dome, no mimika ukrajinského prezidenta naznačila viac než oficiálne vyhlásenia.
Dlhé rokovanie bez prielomu
Americký prezident Donald Trump prijal v nedeľu svojho ukrajinského náprotivka Volodymyra Zelenského vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago. Hoci rozhovory trvali takmer tri hodiny, konflikt na Ukrajine sa podľa hodnotenia televízie Sky News zatiaľ k riešeniu citeľne neposunul.
Pozitívom však bolo, že na rozdiel od februárového stretnutia v Oválnej pracovni nedošlo k otvorenému konfliktu ani vyostrenej výmene názorov.
Prezradila ho mimika
Zelenskyj sa počas rokovania snažil udržať diplomatický tón, no kamery zachytili momenty, keď jeho tvár prezrádzala podráždenie. Najmä v situáciách, keď Trump namiesto vecného zhrnutia rokovaní hovoril o menu podávanom v Mar-a-Lago alebo sa vyjadroval k výzoru ukrajinských generálov, ktorí prezidenta sprevádzali, upozorňuje Sky News.
Výrok, ktorý zdvihol obočie
Najväčšiu pozornosť vyvolalo Trumpovo vyhlásenie, že „Rusko chce, aby Ukrajina bola úspešná“. Reakcia Zelenského bola výrečná, hoci slovne zdržanlivá – zdvihnuté obočie, pokrčené plecia a krátky pobavený úsmev. Komentár však neprišiel.
Podľa britskej televízie zostáva otázkou, či ide zo strany Trumpa o neznalosť detailov, vedomé zjednodušovanie alebo postoj ovplyvnený ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Mier je vraj na dosah
Donald Trump po stretnutí tvrdil, že rokovania o mierovej dohode medzi Moskvou a Kyjevom sa posunuli výrazne vpred. „Prešli sme množstvo bodov a mám pocit, že sme veľmi blízko, možno až prekvapivo blízko,“ povedal prezident USA.
Rozdielne však znejú vyjadrenia o bezpečnostných zárukách. Kým Zelenskyj hovorí o ich stopercentnom zabezpečení, Trump ich hodnotí na 95 percent. Ani jeden však nešpecifikoval, akú podobu by mali mať. Ukrajina dlhodobo trvá na tom, že bez pevných záruk hrozí opakovanie ruskej agresie.
Nervozita pred rokovaním
Podľa zdroja oboznámeného s prípravami stretnutia, na ktorý sa odvoláva televízia Fox News, bol Zelenskyj pred rokovaním viditeľne napätý. „Pred rozhovormi s prezidentom Trumpom býva veľmi nervózny. Dlhé hodiny sa pripravuje a študuje podklady od diplomatov a ministerstva zahraničia,“ uviedol zdroj.
Ten zároveň naznačil, že nedeľné rokovanie by mohlo vytvoriť priestor pre budúci kontakt medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obaja spolu naposledy hovorili pred viac než piatimi rokmi.
Putin v hre, Trump by získal body
Ak by sa Putin do rozhovorov zapojil, išlo by podľa zdroja o prelomový moment. „Bol by to prvý skutočný krok k mieru a zároveň veľké diplomatické víťazstvo prezidenta Trumpa,“ zaznelo vo Fox News.
Trump zároveň oznámil, že rokovania s ukrajinskou stranou budú pokračovať aj v nasledujúci deň.